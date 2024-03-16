ميغن ماركل تطلق علامة تجارية عبر " إنستغرام"

أطلقت ميغن ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري، علامة تجارية جديدة تركز على أنماط العيش، وتحمل اسم مقر إقامتها مع زوجها في كاليفورنيا، على ما أكد ناطق باسم الدوقة، لوكالة فرانس برس

وفُتح موقع إلكتروني وصفحة على إنستغرام بعنوان «أمريكان ريفييرا أوركارد»، منذ الخميس. وأُطلقت هذه العلامة التجارية التي لا تُعرف تفاصيلها بعد، من دون أي تمهيد.

ويعرض الموقع شعاراً للعلامة التجارية فقط، فيما عُرض عبر خاصية القصص على حساب «إنستغرام» مقطع فيديو يُظهر ميغن في المطبخ، وامرأة تضع الزهور في مزهرية.

وجاء في وصف حساب إنستغرام «من ميغن، دوقة ساسكس - عام التأسيس 2024».

ومن المنتظر أن تكون العلامة التجارية تكملة لمدونتها الناجحة السابقة «ذي تيغ» التي أغلقتها الممثلة الأمريكية قبل زواجها من دوق ساسكس، الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث.

وأعلن الزوجان الأميران في عام 2020 انسحابهما من العائلة الملكية، واستقرا في كاليفورنيا. ولم يتم تحديث حسابهما على إنستغرام مذاك.