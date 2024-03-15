مأدبة طعام فاخرة "في الغلاف الجوي"مقابل نصف مليون دولار

يخطط الطاهي الدنماركي راسموس مونك لتنظيم مأدبة فاخرة في الغلاف الجوي للأرض خلال العام المقبل، حيث يستهدف رحلة فريدة على متن مركبة الفضاء "نبتون" التابعة لشركة "سبيس برسبكتيف"، لإعادة تعريف فن الطهي.

مطعم "ألكيميست"، الذي يمتلكه مونك وحاز على نجمتين في دليل ميشلان، سيكون المضيف لهذه الرحلة الاستكشافية، حيث ستتيح لستة ركاب فرصة الاستمتاع بوجبة فاخرة بينما يشاهدون شروق الشمس فوق كوكب الأرض.

وفي مقابل 495 ألف دولار، سينطلق السائحون الستة لمدة 6 ساعات في كبسولة فضائية مضغوطة، سترتفع إلى طبقة الستراتوسفير، على علوّ 30 كيلومتراً فوق مستوى سطح البحر، بفضل منطاد "سبايس بالون" (SpaceBalloon) الذي يعمل بالهيدروجين.

وسيكون مونك، البالغ من العمر 32 عاماً، والمولع بالفضاء، جزءاً من تلك الرحلة.