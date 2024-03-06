مدينة إكسبو دبي ملتقى لصنّاع التغيير الحضري

تستضيف مدينة إكسبو دبي فعاليات منتدى المدن المستدامة 2024، الذي يجمع القادة والخبراء وصنّاع التغيير الحضري في مدينة إكسبو دبي، ويستمر يومين، لاستكشاف فرص تحفيز التنمية الحضرية الإيجابية في المنطقة والعالم، وبحث الابتكارات والحلول التي تسهم في تحقيق تنمية حضرية مستدامة.

وافتتحت المنتدى، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، حيث استقبلت رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ في مؤتمر الأطراف (COP28)، رزان المبارك، وتمت مناقشة نتائج المؤتمر، ودور المدن في تحفيز العمل المناخي.

ويرحب المنتدى بصنّاع القرار والفاعلين في مجال التطوير الحضري، لاستكشاف قدرة المدن والمجتمعات الحضرية على التكيف مع آثار التغير المناخي، وتمكينها من خفض بصمتها الكربونية، وتمكين المدن لتصبح أكثر استدامة وازدهاراً وإنصافاً.

وسيقدم المنتدى أيضاً المختبر الحضري لمدينة إكسبو، وهي مبادرة تدعو المبتكرين ورواد التكنولوجيا إلى تقديم أفكارهم للحياة الحضرية المستدامة، وتجربتها في المدينة على أرض الواقع.

ويبرز المنتدى كيف تحافظ مدينة إكسبو على كوكب الأرض عبر جولات تسلط الضوء على مبادرات الاستدامة الرائدة.

وسيكون مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة حاضراً، لعرض الحلول التي أثبتت جدواها لحياة أكثر استدامة في المدينة، وفي مقدمتها مواد المعارض والفعاليات المستخدمة في المنتدى، التي تقدمها شركة «ديزرت بورد» (Desert Board) والتي تقوم بتصنيع ألواح خشبية صديقة للبيئة، مصنوعة من سعف النخيل المعاد تدويره.