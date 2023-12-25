فتاة تقطع أصابع يد أخيها بسبب علبة زبادي

قامت فتاة من تشيلي بقطع أصابع يد أخيها بعد شجار نشب بينهما بسبب الزبادي.

ووفقاً لتفاصيل الحادثة، استيقظت الفتاة التي تبلغ من العمر 19 عاما ولم تجد الزبادي الخاص بها في الثلاجة، فنشب شجار بينها وبين أخيها، وبعد جدال متوتر غادرت الفتاة المكان لكنها عادت ليلا، وحين كان أخوها نائما استيقظ على صوت منشار كهربائي ورأى أخته تحاول قطع يده، ورغم محاولته إبعادها عنه إلا أنها تمكنت من قطع اثنين من أصابع يده بالمنشار.

ووفقا لموقع "إل كز" تم اعتقال الفتاة من قبل هيئة إنفاذ القانون، وذكرت أثناء التحقيقات معها "أنها أقدمت على فعلتها لأن شقيقها كان يأخذ طعامها باستمرار من الثلاجة دون إذن، وقررت معاقبته (عقابا عادلا) على سرقاته".