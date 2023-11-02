مصير مأساوي لرجل طلب الشاي من زوجة ابنه

تداولت عدة وسائل إعلام هندية حادثة مأساوية لرجل قام بإحراق نفسه حتى الموت، بسبب تأخر تقديم الشاي له من قبل زوجة ابنه.

وقال موقع "انديا توداي" أن رجلاً يبلغ من العمر 65 عاماً سكب البنزين على نفسه وأضرم النار بها، بعدما جلس منتظرا لبعض الوقت تقديم الشاي له في منزله في منطقة باندا. ووفقا للموقع فإن الرجل الذي يدعى أفاد كيشور تشاجر مع ابنته وزوجة ابنه بسبب تأخرهما في تقديم الشاي له.

وقالت عائلته وفقا لما نقله موقع "إنديا توداي"، إن كيشور كان مكتئبًا لبعض الوقت بسبب خلافات منزلية. وكانت زوجته تعيش أيضًا في منزل والديها، لكن ابنته المتزوجة كانت تعيش معه.

ويوم الخميس، طلب كيشور من ابنته وزوجة ابنه تحضير بعض الشاي له لكي يشربه، ولكن تلبيتهما للطلب تأخرت مما أثار انزعاجه وقاد إلى مشاجرة بينهم.

وإثر ذلك قام الرجل الستيني بسكب بنزين على جسده وأضرم النار في نفسه. وكشف مسؤول في الشرطة لاحقا إنه تم نقله إلى المستشفى، ولكن فارق الحياة هناك.