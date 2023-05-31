آل باتشينو الأسطوري ينتظر ولادة طفله الرابع

ذكرت تقارير حديثة أن النجم العالمي أل باتشينو يتطلع إلى استقبال مولوده الرابع من صديقته نور الفلاح.

وفقًا لتقارير صحافية، فإن الممثل الأمريكي، البالغ من العمر 83 عاماً، يعيش حالياً قصة حب مع نور الفلاح وهي منتجة كويتية أمريكية تبلغ من العمر 29 عاماً.

وفقًا للتقارير، فإن الزوجين ينتظران بشغف وصول مولودهما الجديد الذي سيكون طفلًا رابعا لباتشينو.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول توقيت ومكان ولادة الطفل.

تجدر الإشارة إلى أن أل باتشينو، الفائز بجوائز عديدة ومشهور بأدواره المميزة في أفلام مثل "The Godfather" و"Scarface"، لديه بالفعل ثلاثة أطفال من علاقات سابقة.