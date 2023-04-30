طبيب الممثل محمد قنوع يفجّر مفاجأة: هذا هو السبب الرئيسي لوفاته

فجّر طبيب الممثل السوري الراحل محمد قنوع مفاجأة بكشفه عن السبب الرئيسي الذي أدى إلى وفاته.

وقال طبيب قنوع لوسائل إعلام سورية محلية أن الراحل كان يدخن 5 علب سجائر يوميا، رغم معاناته من مشاكل صحية ومرض في القلب.

كما أوضح أنه تم تركيب 3 شبكيات قلبية له قبل وفاته بأيام، وخرج من المستشفى بشكل طبيعي، ليعود لاحقا بسبب ألم شديد في الصدر جراء احتشاء حاد في عضلة القلب، وهي حالة تحدث بعد انسداد في الشرايين التاجية، عندما لا يصل أكسجين كافٍ إلى الشرايين المغذية لعضلة القلب.

ورغم نجاح طبيبه في فتح الشرايين المغلقة، فإن الإجراءات الإسعافية لم تفلح، حيث وصل قنوع بحالة صدمة قلبية ونبضات متسارعة، أدت لوفاته.

وكان قنوع تحدث في مقابلة صحافية معه عن ندمه على التدخين، مبيناً أنه حاول التخلص منه لكنه لم ينجح في ذلك.

ومحمد قنوع من مواليد دمشق في 26 من شهر سبتمبر العام 1973، وهو متزوج من خارج الوسط الفني، ولديه أربعة أبناء هم عدنان ومروان ومايا وماسة.