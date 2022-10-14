الإمساك بنمر تسبب بمقتل 13 شخصاً في الهند

أمسكت سلطات الحياة البرية الهندية أمس، الخميس بنمر تسبب بمقتل 13 شخصاً على مدى 10 أشهر، على ما أعلن مسؤول محلي.

وهذا الحيوان البالغ خمسة أعوام والمسمى «نمر الصراع» أو «سي تي -1»، تمت تهدئته والقبض عليه بعد أسبوع تقريباً من إعلان المسؤولين أنه يمثل تهديداً للبشر والإيذان بالإمساك به.

ونُسب إلى النمر التسبب بمقتل 13 شخصاً في مناطق غابات نائية بولاية ماهاراشترا الغربية منذ ديسمبر الفائت، بينهم اثنان في يوم واحد.

وآخر ضحية بفعل هجوم منسوب إلى النمر سقطت الشهر الماضي.

وقال المسؤول في هيئة الحياة البرية كيشور مانكار لوكالة فرانس برس «لقد جرى تتبع النمر منذ فترة إلى أن أُمسك به أخيراً داخل الغابة».

وأشار مانكار إلى أن جميع الضحايا تعرضوا للهجوم داخل منطقة الغابة، حيث كان يعيش البعض أو يدخلون لجمع الحطب.

وقال إن النمر نُقل إلى منطقة ناغبور القريبة وتتم مراقبته من جانب الأطباء البيطريين قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبله، مع إمكان إطلاق سراحه أو إبقائه في الأسر.

وهذا النمر ليس الوحيد المزعج في الهند، فقد قتلت الشرطة بالرصاص السبت نمراً آخر قضى على تسعة أشخاص في ولاية بيهار شرق البلاد، في عملية كبيرة شارك فيها 200 شخص بينهم سائسو فيلة.

وطُلب من الطلاب في إحدى جامعات ولاية ماديا براديش في وسط البلاد البقاء في منازلهم بعد حلول الظلام، بسبب نمر يتجول حول الحرم الجامعي.

ويعزو الناشطون البيئيون هذه الحالات إلى التوسع السريع للمستوطنات البشرية حول الغابات وطرق الحياة البرية الرئيسة.