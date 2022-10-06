سقطت مغشياً عليها خلال أداء "العُمرة".. لتكتشف إصابتها بمرض خَلقي

اكتشفت سيدة يمنية بالصدفة أنها مصابة بمرض وراثي نادر عندما سقطت مغشيا عليها خلال أدائها مناسك العمرة بمكة المكرمة.

وأوضح "تجمع مكة المكرمة الصحي" أنه تم استقبال الحالة بشكل عاجل بعد تقديم الإسعافات العلاجية الأولية لها بمستشفى الحرم حيث سقطت مغشياً عليها بالحرم المكي مع ازرقاق ونقص حاد بأكسجين الدم.

وعند إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة تبين أنها تعاني من مرض وراثي نادر يطلق عليه (إبشتاين) ولم تكن تعلم عنه مسبقاً، حسب صحيفة "المدينة" السعودية.

وقرر الفريق الطبي المكون من جراحي القلب وفريق التخدير والتمريض بمدينة الملك عبدالله الطبية إجراء تغيير الصمام الثلاثي الشرفات وتم وضعها على جهاز أكسجة القلب خارج الجسم ومن ثم سحبه تدريجياً ليتم بعد ذلك نزع جهاز التنفس الصناعي منها.

وبعد متابعة دقيقة لأكثر من 25 يوماً في الرعاية المركزة خرجت المريضة وهي بصحة جيدة، وفقا لبيان "تجمع مكة المكرمة الصحي".

ومرض إبشتاين هو عبارة عيب خَلقي نادر في القلب يُصاحب المريض منذ أولى لحظات ولادته، ويؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة تجعل القلب يعمل على نحو أقل كفاءة.

كما يمكن أن يؤدي مرض إبشتاين أيضاً إلى تضخم القلب وفشله وبالتالي الموت المحتم.