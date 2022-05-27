مصر.. تحذير من أيام السبت والأحد والاثنين بسبب "منخفض السودان"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان الذي يعمل على رفع درجات الحرارة لتسود أجواء شديدة الحرارة اعتبارا من الغد.

وتستمر هذه الموجة خلال الأسبوع المقبل لتكون ذروة الارتفاع يومي الأحد والإثنين، حسب صحيفة اليوم السابع.

أما اليوم فيسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري شديد الحرارة على جنوب مصر مائل للحرارة على السواحل الشمالية وتسجل القاهرة الكبرى اليوم 35 درجة مئوية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد يوم السبت، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب مصر، وحار على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

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