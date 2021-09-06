الصين سبب رئيسي.. مادة في أجسام الحمير ستتسبب بانقراضها

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

حذَّرت تقارير دولية من أن انقراض الحمير في العالم واختفاءها من الوجود بات وشيكا، بسبب مادة في أجسامها تحظى بإقبال وخاصة في الصين.

وقال الدكتور الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين في مصر، محمد يوسف، إن استخراج مادة «الجيلاتين» الموجوة في الحمير، والتي تدخل في العديد من الصناعات؛ أبرزها الأدوية والمنشطات، ستكون سببا في انقراضها.

وأضاف يوسف، ل«مصراوي»، أن الصين مستورد رئيسي للحمير في العالم، وهذا يرجع إلى سببَين؛ الأول ثقافة شعبية ترجح تحسن الصحة العامة نتيجة تلقي الجيلاتين، مع دخول جلود الحمير في العديد من الصناعات.

وكانت مؤسسة بريطانية مهتمة بحقوق الحمير، قد أطلقت تحذيرًا من احتمالية انقراض نصف حمير العالم، قريبا؛ بسبب الطلب الكبير عليها في الصين، والتي تستخدمها في أغراض طبية.

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