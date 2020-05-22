علماء روس يختبرون لقاحا "ناجحا" على انفسهم: نتائج مبشرة

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أعلن علماء في مركز "غامالي" الروسي للأوبئة والبيولوجيا المجهرية نجاح التجارب البشرية على لقاح ضد فيروس كورونا، وقال العلماء انهم قاموا بتجربة القاح على أنفسهم. وأثبت الاختبار الناجح وجود المناعة لدى الأشخاص الذين تعرضوا له ولم يسفر عن ظهور أية أعراض سلبية.

وقال رئيس المركز والعضو في أكاديمية العلوم الروسية، ألكسندر غينسبورغ،لوكالة "إنترفاكس" الروسية الرسمية "فيما يتعلق بالخبراء الذين وضعوا اللقاح فإنهم لا يختبروه على أنفسهم فحسب بل ويحمون أنفسهم في ظروف تفشي وباء فيروس كورونا ويتيحون بذلك فرصة مواصلة العمل على وضع اللقاح ضد الفيروس".

وبحسب "روسيا اليوم" لم يذكر الأكاديمي عدد الأشخاص الذين تم تلقيحهم واكتفى بالقول إن هناك طائفة واسعة من موظفي المركز وبينهم واضعو اللقاح ومنظمو الاختبارات قبل السريرية وخبراء التكنولوجيا.

وأوضح الأكاديمي أن المقصود بالأمر هو اللقاح الموجه الواعد " نيتسيم" الذي تم وضعه على أساس الحمض النووي لفيروس "أدينو" وتم إدخاله في الخلايا الوراثية لفيروس SARS-CoV-2 التاجي.

ويستخدم فيروس "أدينو" بمثابة "ناقلة" تنقل الجينات التاجية إلى الخلايا حيث تقوم بتفعيل عملية تخليق البروتينات في غشاء فيروس جديد أو بالأحرى "التاج" كي يتعرف جهاز المناعة على عدو محتمل جديد. لذلك أطلقت على اللقاح تسمية " اللقاح الموجه".

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