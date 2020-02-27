ملحن «لا مستحيلا»: الأوبريت أقل ما نقدمه لـ «صناع الأمل»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد الفنان العالمي، ريد وان، الذي لحّن وشارك في إنتاج العمل الفني «لا مستحيلا» الضخم، الذي أطلق في الحفل الختامي لمبادرة «صنّاع الأمل» في دبي، أخيراً، أن «احتفاءنا بأبطال العطاء من خلال أوبريت (صناع الأمل)، هو أقل ما يمكن أن نقدمه لتكريم الأبطال المجهولين الذين يغرسون بذور الأمل ويتحدون اليأس، ويحتفلون بالحياة ويصنعون مستقبلاً أفضل للإنسان».

وشارك في «لا مستحيلا» 30 فناناً وفنانة من مختلف الدول العربية، ليحتفي العمل بالأمل وصنّاعه، ويبعث رسالة عطاء ومحبة من دولة الإمارات إلى العالم، لتجدد الأمل وتلهم المجتمعات لتجاوز التحديات، واستعادة مسارات التنمية والإبداع، وتحفيز الشباب على أخذ زمام المبادرة وصناعة مستقبل مشرق.

وبادر فنانون من مختلف الدول العربية لتسجيل مشاركاتهم في العمل الفني، الذي ألّف كلماته الشاعر محمد المرضي، تباعاً في دبي، تطوعاً ومن دون مقابل مادي، تأكيداً على تضامنهم مع الرسالة الإنسانية الهادفة لمبادرة «صنّاع الأمل»، التي تعمل على تجديد قيم البناء والعطاء والمبادرة في العالم العربي، وتسلط الضوء على الأبطال الحقيقيين الذين يبذلون أوقاتهم وجهودهم لخدمة مجتمعاتهم العربية، من دون انتظار مقابل أو تقدير.

وأكد الفنان، ريد وان، أن «الموسيقى لغة عالمية تحمل القيم الإنسانية، وتوحد الناس على القضايا الكبرى، وتسلط الضوء على القواسم المشتركة بيننا كبشر، وفي مقدمتها حب الحياة، والسعي الدائم للتقدم والتطور والازدهار، والبحث عن مستقبل أفضل».

وأضاف: «الحجم القياسي لمشاركة الفنانين الحاضرين معنا في دبي، من مختلف أنحاء العالم العربي، في هذا العمل الفني الأضخم عربياً، يعكس إيماننا بالرسالة الإنسانية السامية لمبادرة (صنّاع الأمل)، التي تبرز جهود نجوم العطاء الذين يبادرون لخدمة مجتمعاتهم، ويتطوعون بجهودهم وأوقاتهم وخبراتهم من دون انتظار أي مقابل».

واعتبر ريد وان أن أغنية «لا مستحيلا» تمثل نقطة انطلاق ملهمة لمبادرات فنية عربية عالمية التوجه، وتؤسس لحراك فني عربي جديد يحتفي بالقيم الإنسانية.

- الموسيقى تحمل القيم الإنسانية، وتوحّد الناس.

