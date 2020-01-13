20 عاماً على تأسيس نادي دبي للصحافة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ينظّم «نادي دبي للصحافة»، على مدار الأسبوع الجاري، سلسلة من الفعاليات الإعلامية احتفالاً بمرور 20 عاماً على تأسيسه، والذي انطلق ليكون المنصة الجامعة لصُنَّاع الإعلام والقائمين على مختلف مساراته في العالم العربي، وجسراً حيوياً للتواصل بين الإعلام العربي ونظيره العالمي.

وتتزامن احتفالات النادي، مع مناسبة مهمة، وهي تسلُّم دبي درع عاصمة الإعلام العربي لعام 2020، بناءً على قرار مجلس وزراء الإعلام العرب، تقديراً لما قدمته دبي من إسهامات على مدار سنوات، ولما اضطلعت به من جهود هدفت إلى الوصول بالأداء الإعلامي إلى مستويات غير مسبوقة من التميّز بمبادرات ومشروعات طال تأثيرها الإيجابي مختلف أفرع الإعلام على امتداد العالم العربي.

وأكّدت نائب رئيس مجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، منى غانم المرّي، أن النادي لم يدّخر جهداً منذ انطلاقه قبل 20 عاماً في تنفيذ رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صاحب فكرة تأسيس النادي، مع حرص سموّه على إيجاد منصة تجمع صُنّاع الإعلام وقياداته في المنطقة والعالم، وتؤسس لشبكات علاقات تعاون حقيقية في ما بينهم، وتطرح الأفكار والمبادرات اللازمة لتفعيل دور الإعلام كقطاع مؤثر في مختلف عمليات البناء والتطوير في هذا الجزء من العالم، منوهة باعتزاز النادي بما كوَّنه من سمعة ومكانة على مدار سنوات وطّد خلالها روابط التعاون والشراكة مع مختلف المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية.

وقالت: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وعملاً بتوجيهات سموّه، وبجهود فريق من الشباب المتميز المدرك لأهمية رسالة الإعلام، واصل النادي منذ تأسيسه السعي لإيجاد أفضل الصيغ للوصول بالإعلام العربي إلى أوج مستويات الأداء، ليكون دائماً المصدر الأول للخبر الموثوق والمعلومة النافعة للمجتمع العربي، وأن يلبي تطلعاته لإعلام يعينه على مواجهة كل التحديات ويساعده على تعظيم الفرص التي تمهد له الطريق نحو مستقبل زاهر، واليوم نجدد المسيرة نحو سنوات أخرى قادمة حافلة بالعطاء بإذن الله تعالى بمضاعفة الجهود ورفع مستوى التوقعات التي سنعمل بلا كلل على تحقيقها، بل وتجاوزها». من جانبه، قال مدير نادي دبي للصحافة بالإنابة، سالم باليوحة، إن النادي مع افتتاح مقره الجديد أعدّ استراتيجية عمل تمكِّنه من مواصلة دوره في مواكبة التطور السريع في المشهد الإعلامي العالمي، مستلهمين الرؤية المستقبلية لدبي وقيادتها، لاسيما في العمل على تطوير الطاقات الشابة، ومنحها الفرصة للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية وأحدث مستجدات العمل الإعلامي ووسائله وأدواته عالمياً، وذلك بتوفير برامج تدريبية وورش عمل ولقاءات مهنية متخصصة على مدار العام، في حين ستكتسب جهود النادي خلال 2020 طابعاً خاصاً، مواكبة لاختيار دبي عاصمة للإعلام العربي.

احتفالية في المقر الجديد

استضاف نادي دبي للصحافة اعتباراً من أمس، وبالتعاون مع مؤسسة وطني الإمارات والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اجتماعات اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، واجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي، واجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب. وسينظّم «دبي للصحافة» احتفالية بالمناسبة، بالمقر الجديد للنادي في 15 الجاري.

منى المرّي:

«رؤية محمد بن راشد الأساس لمبادرات وإسهامات مؤثرة قدّمها النادي على مدار 20 عاماً».

سالم باليوحة:

«استراتيجية جديدة نواصل بها مواكبة التطور السريع في المشهد الإعلامي العالمي».