24 مصارعاً عالمياً يشاركون في «محاربي الإمارات»

المصدر: أبوظبي - وام

مع بدء العد التنازلي لانطلاق منافسات النسخة السابعة من بطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية للدفاع عن النفس، التي ستنطلق نسختها السابعة يوم الجمعة المقبل من صالة مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، بدأ توافد المصارعين أمس، ومن المنتظر أن يكتمل وصولهم غداً لحضور المؤتمر الصحافي الرسمي للبطولة، المقرر يوم غدٍ الأربعاء. ويتوقع أن تشهد البطولة مشاركة 24 مصارعاً من 15 جنسية، للتنافس في جوائز مالية قدرها 100 ألف دولار لأصحاب المراكز الأولى.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة، فؤاد درويش، أن «محاربي الإمارات» رسخت مكانتها كواحدة من أكثر بطولات فنون الدفاع عن النفس شعبية على الساحة العالمية، وأصبحت منصة يتسابق على المشاركة بها أشهر الأسماء في هذه الرياضة، على الرغم من قصر عمرها النسبي مقارنة ببطولات أخرى.

وقال: «على ضوء السمعة الطيبة التي حققتها البطولة في الجولات الأخيرة، بدأنا نتلقى عشرات الطلبات من المصارعين من كل دول العالم، حرصاً منهم على إثبات جدارتهم واستعراض مهاراتهم على هذه المنصة العالمية التي ذاع صيتها في أكثر من 100 دولة، وأصبحت محط أنظار ومتابعة عشاق الفنون القتالية في مختلف أنحاء العالم».

تبدأ بطولة الهواة بمشاركة لاعبين من مختلف دول العالم، من بينهم ثلاثة من الإمارات، وتستمر لمدة 90 دقيقة، يتسابق فيها المنافسون لإبراز قدراتهم تمهيداً لانطلاق المنافسة الرئيسة المخصصة للمحترفين، التي ستتضمن 12 نزالاً في ست فئات مختلفة بين 24 مقاتلاً من الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، والبرازيل، ولبنان، والعراق، والفلبين، وأستراليا، وتونس، وطاجيكستان، وفرنسا، وألمانيا، ورومانيا، والكاميرون، والمغرب، والهند.

وتشهد هذه النسخة عودة عدد كبير من المقاتلين الذين شاركوا في النسخ السابقة، وقدموا أداء فنياً مميزاً، وحققوا نتائج مبهرة من بينهم البرازيلي برونو ماتشادو، الذي فاز على الروسي يوري جريتشينكو في النسخة السابقة، واللبناني أحمد لبان، والأسترالي ترينت جريدام، والمغربي حمزة بوقمزة، والكاميروني جوريس ديا، والروماني ألكساندرو شيتوران. وتنقل البطولة قناة أبوظبي الرياضية على الهواء مباشرة لكل عشاق اللعبة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المصارعون يتنافسون في جوائز قدرها 100 ألف دولار لأصحاب المراكز الأولى.