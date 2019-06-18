السعودية تستثمر في الذكاء الاصطناعي

المصدر: مؤسسة دبي للمستقبل

شهدت الشهور الأخيرة في المملكة العربية السعودية تزايد الاهتمام الرسمي بالتقنيات الحديثة، وسط مساعٍ حثيثة لتمكين أجيال المستقبل من أدوات الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة.

أكاديمية رقمية أطلقت السعودية كذلك، مطلع مايو الماضي، الأكاديمية السعودية الرقمية، لاستقطاب المواهب المحلية وتطويرها في مجالات التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وتطبيق تجارب دولية رائدة مرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة. وتهدف الأكاديمية التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى تمكين الكوادر المحلية لأداء وظائف نوعية في مجالات التقنيات الحديثة والمتقدمة ورعاية الموهوبين والمبدعين في المهارات الرقمية وريادة الأعمال التقنية، وربط الموارد البشرية بمهن المستقبل؛ في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات لإعداد جيل من القادة الشباب القادرين على مواكبة التطورات التقنية، من خلال برامج نوعية متخصصة معدة، وفق أحدث أساليب التدريب العملية والتطبيقية.

ونفذت المملكة خطوات عملية عدة، منها إدخال الذكاء الاصطناعي والروبوتات في مفاصل الدولة والمؤسسات الرسمية.

ووظفت السعودية، مطلع العام الجاري، أول روبوت في وزارة التعليم، ومنح وزير التعليم ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أحمد بن محمد العيسى، الروبوت الذي يحمل اسم «تقني» بطاقة أول موظف آلي. وتنحصر مهامه في خدمة العملاء من خلال جهاز تقييم إلكتروني، بالإضافة إلى إيصال رسائل لزوّار معارض وأنشطة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

روبوت صيدلي

وأطلقت السعودية منتصف فبرايرالماضي، روبوتاً صيدلياً بهدف تقديم خدمات مُرضية للمراجعين لتوفير الوقت والجهد. وأدرجت شركة النهدي الطبية السعودية، خدمة الروبوت الصيدلي في فروعها، في خطوة وصفتها بأنها ضرورية لتحسين تجربة تسوّق العملاء. ويسلم النظام الآلي الجديد الأدوية للمرضى في أقل من 10 ثوانٍ، ويوفر وقت الصيادلة إذ يتولى مهمة قراءة الوصفات الطبية المكتوبة بخط يد الأطباء، ويتجوّل بين الرفوف ويُحضر الأدوية المطلوبة للمرضى غير القادرين على الانتظار في طوابير طويلة، ويصنف الروبوت الصيدلي أيضاً الأدوية ويوزعها ويراقب سلامتها وتواريخ انتهاء صلاحيتها، فضلاً عن إدارة المُخزَّن منها، للحد من مخاطر إساءة التخزين والتعامل مع الدواء.

«صوفيا»

ومنحت المملكة في عام 2017، الجنسية السعودية للروبوت صوفيا، كبادرة رمزية لمستقبل مشروع مدينة نيوم، الذي أطلقته على أمل أن يكون للروبوتات دور محوري في إدارة مدينة المستقبل.

وأطلقت المملكة في المنطقة الواقعة على ساحل البحر الأحمر وخليج العقبة، مشروع نيوم الأضخم من نوعه عالمياً لبناء مدينة ذكية تعتمد الطاقة النظيفة وتوفر استثمارات لربط القارات. ويمتد المشروع الطموح على مساحة تبلغ 26.5 ألف كيلومتر مربع، شمال غرب المملكة، مدعوماً بأكثر من تريليون دولار.

وتتطلع المملكة إلى جذب الاستثمارات الخاصة والاستثمارات والشراكات الحكومية، في منطقةٍ تحمل أهمية استراتيجية من ناحية الموقع، إذ تطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كلم، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2.500 م، ويمتاز مناخها باعتدالٍ درجات الحرارة، ومساحاتها شاسعة تسمح باستثمار الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في اعتمادٍ كامل على الطاقة البديلة.

وتشمل التقنيات المستقبلية لتطوير منطقة نيوم مزايا ذكية، كالقيادة الذاتية للسيارات والطائرات، واعتماد أساليب حديثة للزراعة وإنتاج الغذاء، وتقديم رعاية صحية متقدمة، ونشر شبكات مجانية للإنترنت فائق السرعة (الهواء الرقمي) وتقديم التعليم المجاني عن بُعد من خلال الشبكة العالمية، ومنح الخدمات الحكومية رقمياً بنسبة 100% وللجميع، دون معاملات ورقية.

ويركز المشروع على الجانب الإبداعي لدى الكفاءات البشرية وتشجيع الابتكار، بتفريغ الطاقات البشرية للأعمال الإدارية والعلمية والفنية، مع تولي مهام العمل الشاق والطويل والمتكرر برتابة، جيش من الروبوتات يتجاوز عددها أعداد السكان، في محاولة من المملكة لجعل منطقة المشروع المكان الأفضل للعيش في العالم.

استبدال رجال المرور

تسعى السعودية لتكثيف اعتمادها على الروبوتات والذكاء الاصطناعي للوصول في المستقبل إلى مرحلة تستبدل فيها رجال المرور برجال آليين، وفقاً لما كشفته الإدارة العامة السعودية للمرور، منتصف مارس الماضي، بهدف مواكبة التقنية واستثمار الروبوتات في التصدي للاختناقات المرورية ورفع مستوى السلامة المرورية وتطوير الأنظمة.

تمكين المؤسسات الناشئة

أطلقت الهيئة العامة السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أواخر مايو الماضي، في محافظة الخُبَر شرق البلاد، مركز ذكاء، أول مركز متخصص في تمكين المؤسسات والشركات الناشئة من تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويستهدف المركز، المنظمات غير الربحية، وينظم بين الحين والآخر ورشاتٍ في مجالات الابتكار وريادة الأعمال وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي وتسخير خوارزمياته لخدمة قطاع الأعمال.

وأشار الموقع الإلكتروني للمركز، إلى أنه يوفر فرصة للتشبيك بين «أصحاب التحديات المعقدة (أصحاب الشركات الكبيرة والجهات الحكومية) مع رواد الأعمال والمواهب، لإنتاج حلول مبتكرة ومتعددة لهذه التحديات؛ ولأصحاب التحديات اختيار الحلول المناسبة لهم من بينها. إن هذا النهج ليس بجديد في العالم، بل يتم استخدامه بشكل مستمر من أكبر الشركات العالمية وأكثرها ابتكاراً».