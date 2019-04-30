15 رسالة من الإمارات بماراثون زايد الخيري في نيويورك

المصدر: نيويورك - وام

شارك موظفو الملحقية الشرطية بسفارة دولة الإمارات بواشنطن ومجموعة من طلبة شرطة أبوظبي المبتعثين في منافسات النسخة الـ15 من ماراثون زايد الخيري، الذي أقيم ضمن «عام التسامح 2019» في حديقة «سنترال بارك» بمدينة نيويورك الأميركية، وامتد لمسافة 10 كيلومترات ويقدم ريعه لصالح مرضى الكلى للمستشفى التخصصي لأبحاث الكلى بالولايات المتحدة الأميركية.

واشتمل الماراثون على فعاليات متنوعة بعنوان «15 رسالة من الإمارات للعالم في عام التسامح» و«يوم الوطن وقمة العطاء»، أقيمت في سنترال بارك بالقرب من منصة التتويج، وأنشد الطالب شهاب عبدالله الساعدي المبتعث من شرطة أبوظبي السلام الوطني بصوته تزامناً مع انطلاق الماراثون.

وتضمنت الفعاليات خيمة تراثية إماراتية للتعريف بعادات وتقاليد مجتمع الإمارات، عكست الوجه الحضاري المشرق للدولة وسلطت الضوء على ثقافة وقيم المجتمع الإماراتي إلى جانب تقديم القهوة العربية وتوزيع التمور على الضيوف، وعرض أفلام تسجيلية للثقافة والفنون والأزياء والصناعات والعمران في الإمارات.

ويسهم الماراثون في تعزيز القيم الإنسانية النبيلة التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي جعل الإمارات نموذجاً رائداً ورمزاً للتسامح العالمي.