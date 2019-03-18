ساعة «أبل» ترصد اضطراب نبض القلب

المصدر: نيويورك - رويترز

أظهرت بيانات دراسة مولتها شركة «أبل» الأميركية، أن ساعة أبل تستطيع رصد اضطراب نبض القلب، الذي قد يستلزم مراقبة أكبر لاحتمال وجود مشكلة خطرة في ضربات القلب.

وتظهر الدراسة الضخمة الدور المحتمل للأجهزة التكنولوجية بقطاع الرعاية الصحية في المستقبل. ويأمل باحثون أن تساعد التكنولوجيا في الرصد المبكر للرجفان الأذيني، وهو أكثر أشكال اضطراب نبض القلب شيوعاً. وتزيد احتمالات تعرّض المصابين به إلى الإصابة بجلطات بواقع خمسة أضعاف مقارنة بغيرهم.

وعرضت نتائج أكبر دراسة لمراقبة ورصد الرجفان الأذيني، وشملت أكثر من 400 ألف مستخدم لساعة أبل، أول من أمس، في اجتماع الكلية الأميركية لطب القلب بمدينة نيو أورليانز. ومن بين المشاركين تلقى 0.5% منهم أو نحو 2000 مشارك إخطارات بوجود اضطراب في نبض القلب. وجرى إرسال أجهزة لرسم القلب لهذه المجموعة لرصد أي حالات رجفان أذيني.

وقال الباحثون إنه تبين إصابة ثلث هذه المجموعة بالرجفان الأذيني بعد الاستعانة بأجهزة رسم القلب. وأظهرت البيانات أن نحو 84% من إخطارات النبض المضطرب تأكد لاحقاً أنها ترتبط بإصابات بالرجفان الأذيني.