«السيراميد».. مفتاح جمال بشرتك‬

تعد مادة السيراميد (Ceramide) مفتاح الصحة والجمال للبشرة؛ حيث إنها تحمي البشرة من الأمراض الجلدية من ناحية، وتمنحها مظهراً يشع شباباً وحيوية من ناحية أخرى.
وأوضحت خبيرة التجميل الألمانية ناتالي فيشر، أن مادة السيراميد تعمل على تقوية حاجز الحماية الطبيعي بالبشرة، ومن ثم فهي تحمي البشرة من المؤثرات الخارجية كالمواد الضارة والبرودة الشديدة وهواء المدفأة الجاف والبكتيريا والفيروسات والفطريات.
وأضافت أن مادة السيراميد تحمي البشرة من الإصابة بالأمراض الجلدية مثل التهاب الجلد العصبي والصدفية.
وتعمل مادة السيراميد على ترطيب البشرة، ومن ثم فهي تعد سلاحاً فعالاً لمحاربة الجفاف والخشونة والتشقق. كما تعمل مادة السيراميد على تهدئة البشرة المجهدة والمتهيجة، فضلاً عن أنها تمنح البشرة ملمساً ناعماً كالحرير، ومظهراً متوهجاً يشع نضارة وإشراقاً. وبفضل قدرتها على محاربة التجاعيد، تُعيد مادة السيراميد للبشرة شبابها وحيويتها.
ولتحقيق النتائج المرجوة تنصح فيشر المرأة صاحبة البشرة الجافة والمتهيجة باستعمال مستحضرات العناية المحتوية على السيراميد بعد الدشّ الساخن مباشرة، إذ تكون المسام مفتوحة بفعل بخار الماء، ومن ثم تمتص البشرة المادة على نحو مثالي.