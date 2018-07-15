وفد تلفزيون الصين المركزي يزور مؤسسة دبي للإعلام

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

في إطار الإعداد للزيارة التاريخية لرئيس جمهورية الصين الشعبية، المقررة للإمارات يوم الخميس المقبل، زار وفد إعلامي رفيع المستوى من تلفزيون الصين المركزي الشرق الأوسط (CCTV) مركز الأخبار التابع لمؤسسة دبي للإعلام، للاطلاع على تجربة المؤسسة وريادتها في مجال الخدمات التلفزيونية، وصناعة الأخبار والمحتوى الإعلامي الموضوعي، وآليات العمل داخل المؤسسة، وذلك بحضور أحمد سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون، وراشد أميري، نائب المدير التنفيذي لشؤون القنوات في مؤسسة دبي للإعلام، وسارة الجرمن، مديرة القنوات العامة في مؤسسة دبي للإعلام، وصالح لوتاه، نائب المدير التنفيذي للدعم الفني، وهبة السمت، مدير إدارة الإعلام الرقمي في قطاع الإذاعة والتلفزيون، إلى جانب عدد من مديري المؤسسة والإدارات المتعددة فيها.

وضم الوفد الصيني الضيف كلاً من: وانغ شاو واي، نائب الوزير في دائرة الدعاية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وتشانغ يي، مدير عام مكتب الارتباط الدولي في دائرة الدعاية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ووانغ ليمنغ، نائب مدير مكتب أبحاث السياسات والتشريعات في دائرة الدعاية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ووانغ تشيانغ نائب المدير العام لمكتب الأدب والفن في دائرة الدعاية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وتشانغ جيان فنغ مساعد لنائب الوزير في دائرة الدعاية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وباي شياو مينغ، رئيس قسم مكتب الاتصال الدولي في دائرة الدعاية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وسون يوشينغ، نائب مدير مجموعة الصين للإعلام، ونائب المدير التلفزيون المركزي الصيني (CCTV)، ومو لي، مديرة مكتب التلفزيون المركزي الصيني (CCTV) الشرق الأوسط.

وقام أعضاء الوفد الصيني بجولة ميدانية باستديوهات مركز الأخبار التابع لمؤسسة دبي للإعلام، للاطلاع على أحدث التقنيات والأجهزة والتكنولوجيا المستخدمة في عالم صناعة الأخبار، كما زاروا الأقسام والإدارات المتعددة وتم تبادل الهدايا التذكارية والتقاط الصور الرسمية بهذه المناسبة، حيث أبدى أعضاء الوفد إعجابهم بالمستوى التقني والإبداعي الذي وصلت إليه المؤسسة، التي تعتبر إحدى أبرز المؤسسات الإعلامية والخدمات الإبداعية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، كما اطلع الوفد على الإمكانات المتميزة التي تتسم بها مؤسسة دبي الإعلام، إلى جانب التقنيات الرقمية والتكنولوجية، وآليات صناعة المحتوى الإعلامي وإنتاج الأخبار المحلية والعالمية. ورحب أحمد سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، بالوفد الضيف، قائلاً إن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص مؤسسة دبي للإعلام على التعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات المحلية والخليجية والعربية والعالمية، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب وتنسيق الجهود والطاقات، تحقيقاً لرؤية المؤسسة التي تتمثل في أعلى مستويات الريادة المرتكزة على الابتكار والجودة المواكبة للغايات الاستراتيجية لحكومة دبي، مؤكداً الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق العمل في المؤسسة، لإبراز الصورة الحقيقية للنهضة الإنسانية والإبداعية، التي تشهدها الإمارات في المجالات كافة.

وتحدث المنصوري عن اعتماد مؤسسة دبي للإعلام لآخر وأحدث الحلول الهندسية في عالم الإعلام المرئي والرقمي، وأحدث التقنيات العالية الجودة والعالية الجودة القصوى، كذلك أنظمة الملفات الرقمية ووحدات البث والإرسال التلفزيوني، وتقنيات العالم الافتراضي المستخدمة في مركز الأخبار، واعتماد تقنية «هولوغرام»، ومنصة الأخبار المفتوحة التي تتيح لطواقم العمل في مركز الأخبار التواصل والعمل بشكل مباشر، بالإضافة إلى العمليات التشغيلية، وتغطية مختلف الأنشطة والفعاليات في مختلف إمارات الدولة وفق أعلى المعايير العالمية العالية الجودة والمحتوى، على صعيد الشكل والمضمون. مشيراً إلى دور النخب المتميزة من القيادات المواطنة الشابة في المؤسسة، التي استطاعت تقديم الكثير من النجاح والتميز للعمل الإعلامي في الدولة، مع الحفاظ على الخصوصية الثقافية والاجتماعية، وتقديم نموذج مشرف للشباب الإماراتي القيادي.

من جانبه، أعرب تشانغ يي، مدير عام مكتب الارتباط الدولي في دائرة الدعاية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، عن سعادته بالزيارة التي اطلع من خلالها الوفد الإعلامي على الاستديوهات الخاصة، والأقسام الإعلامية والبرامجية المتعددة. قائلاً إن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الصين والإمارات على تنمية العلاقات على كل المستويات، خصوصاً في المجال الإعلامي، بالتزامن مع الزيارة الخارجية الأولى لرئيس جمهورية الصين الشعبية، بعد إعادة انتخابه، والمقررة يوم الخميس المقبل. مؤكداً أن مؤسسة دبي للإعلام تمثل شريكاً استراتيجياً مهماً للمؤسسات الإعلامية في الصين بشكل عام، ولتلفزيون الصين المركزي (CCTV) بشكل خاص، معرباً عن أمله تنمية وتعزيز العلاقات الإعلامية بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة، ويسهم في دعم جهود التنمية والتطوير في كل المجالات، مشيداً في الوقت نفسه بالتطور الهائل التي تشهده المؤسسة على مستوى صناعة المحتوى، وجودة العمل والخدمات الإعلامية، التي تقدمها مؤسسة دبي للإعلام للجمهور.