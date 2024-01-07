«مهرجان الإمارات للملصقات» يحتفي بـ «التصميم من أجل التغيّر» المناخي

كشف مهرجان الإمارات الدولي للملصق في دورته الخامسة «التصميم من أجل التغيّر المناخي»، الذي افتتحه محمد أحمد المر، في ندوة الثقافة والعلوم في دبي، عن مقاربات مذهلة في العلاقة ما بين التصميم والوعي البيئي. ويعتبر المهرجان - الذي أطلقته الندوة - منصّة إبداعية للتصميم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مكرّسة لتقديم تصاميم الملصقات المعاصرة من جميع أنحاء العالم، وتعزيز التعبير الإبداعي، وتطوير ممارسة التصميم الغرافيكي، وتعزيز التفكير الإبداعي في المنطقة.

ويقدم المهرجان في دورته الخامسة مراجعة شاملة لواقع واتجاهات فن الملصق في العالم اليوم، ودوره في مواجهة التحديات العالمية، ومنها التغيّر المناخي، من خلال تصاميم مبتكرة تدعو إلى تبني الممارسات والسياسات المستدامة، ودعم المبادرات التي تعزز المسؤولية البيئية. ويضم المعرض 365 ملصقاً أنتجها 291 مصمماً يمثلون 60 دولة، تجسّد أعمالهم دور التصميم في تعزيز الوعي بقضايا البيئة، وتحفز على الإسهام في إيجاد الحلول المناسبة لها.

ويتماشى المعرض مع التزام دولة الإمارات بأولويات المناخ المحددة في خطتها الوطنية لتغيّر المناخ، التي تهدف إلى دعم اقتصاد مرن وصديق للبيئة، والسعي إلى تعزيز نوعية الحياة لمواطنيها، والإسهام في مستقبل عالمي مستدام.

وتنوّعت الاتجاهات والأساليب التي استخدمها المصممون في تناول قضايا تغيّر المناخ، فمنهم من ذهب إلى استخدام التيبوغرافي في معالجته للموضوع، مثل المصممة العالمية أغنيشكا زمزيفشسكا، التي قدمت عملاً يقوم على فكرة تفكيك الرسالة وإعادة تشكيلها بشكل ملفت للانتباه، يجذب المتلقى ويحفزه على تبني موقف واتخاذ إجراء، بينما ذهب كل من أرماندو ميلاني، وأريو بيمو، وأسان بارمانوف، إلى استخدام الرمزية في أعمالهم التفاعلية، بينما استخدمت أسبازيا باباديما، وبرانشا غوتييه، الرسوم الإيضاحية في تصميم رسائل بيئية قوية. في حين أن ماريو فوينتيس، وميروسلاف بافلوفسكي، وإيفريبيدس زانتيدس، وغيرهم ذهبوا إلى استخدام الاستعارات البصرية في بناء الملصق وإنتاج الأفكار التصميمية.

بينما وظف تاج السر حسن، وفاطمة الحمادي، وندى عبدالله، الخط العربي في تكوينات ثنائية اللغة، لتسليط الضوء على قضايا البيئة. وذهبت ناتاليا فيولوبي إلى التحوير والتلاعب بتمثيلات تغيّر المناخ لإنتاج تصميم مؤثر ومقنع بصرياً، فيما يصوّر ثيساس موزوروبولوس من قبرص بشكل إبداعي التغيّرات في درجة الحرارة العالمية من عام 1856 إلى عام 2023 باستخدام الألوان والأشكال، وإدخال عنصر مؤثر مع وجوه حزينة تشكلت داخل الدوائر. واستخدم توماسو ماركولا، من إيطاليا، استعارات اجتماعية لمعالجة قضايا الماء، ومكافحة التصحر والجفاف، وسلطت فيكتوريا ريابينكا، من أوكرانيا، الضوء بشكل استراتيجي على «الحرب» في «الاحتباس الحراري»، مؤكدة على شدة المشكلة من خلال مدخنة المصنع التي تنبعث منها الدخان.

وذهب وميض جميل إلى تجسيد تأثير الاحتباس الحراري، من خلال تصويره لعالم يحترق وتأثير ذلك في الإنسان، من خلال إيحاءات خطية ومعالجات بصرية، وربط وسام حداد الرسائل النصية بشكل فاعل مع التفسيرات المرئية في ملصقاته.

وفيما يستخدم شكوى تشانغ، من الصين، نهجاً مجازياً، حيث يحرق ورقة مع شمعة لترمز إلى النتيجة المحتملة للاحتباس الحراري، تدمج التراكيب المطبعية لكيلي سالشو ماكارثر، من الولايات المتحدة الأميركية، بسلاسة العناصر الطبيعية والهندسية والطباعية، وذهبت كاي سو ميونغ، من كوريا الجنوبية، لتصوغ استعارة السماء الزرقاء الزاهية، وتحث على المشاركة النشطة في القضايا البيئية، ليوظف لي جيلتاي، من كوريا الجنوبية، مخروط الآيس كريم الذائب كاستعارة لتأثير الاحتباس الحراري.

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ملصقاً أنتجها 291 مصمماً يمثلون 60 دولة.