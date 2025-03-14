«نعمة» تكثف نشاطها خلال شهر رمضان

تستمر مبادرة «نعمة» في تعزيز مفهوم العطاء والمسؤولية المجتمعية، من خلال مشروعاتها ومبادراتها الهادفة إلى تقليص هدر الغذاء وتعزيز قيم الاستدامة، وعبر العمل الجماعي والتعاون مع المتطوعين والشركاء تسهم «نعمة» في بناء مجتمع أكثر وعياً وقوة في مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية، لتوفير بيئة أفضل لأجيال المستقبل.

وتواصل المبادرة تنفيذ برنامج إنقاذ الطعام لضمان إعادة توزيع فائض الغذاء بأمان، ويتعاون البرنامج مع شركاء من قطاع الفنادق والضيافة ومنتجي وموزعي الغذاء، لضمان عدم هدر الغذاء غير المستغل، وإعادة توزيعه على الأسر المستحقة، وذلك في إطار جهوده المستمرة خلال شهر رمضان المبارك.

كما تهدف «نعمة» من خلال تمديد حملتها الوطنية «نقدر النعمة»، خلال شهر رمضان 2025، إلى التوعية بأهمية الاستهلاك المسؤول للغذاء، وتعزيز ثقافة الاستدامة والعمل المجتمعي.

وتعمل من خلال مبادراتها الموجّهة، على الحد من هدر الغذاء وإنقاذ الفائض منه، عبر التعاون مع الأفراد والشركات والمجتمع المدني.

ويتكون برنامج إنقاذ الطعام من ثلاث مبادرات رئيسة هي: «صندوق الإفطار العائلي»، و«توفير مليون وجبة من الغذاء الفائض»، بالتعاون مع بنك الإمارات للطعام، و«ثلاجات نعمة المجتمعية».

وتستمر «نعمة» في تعاونها مع تطبيق «ريلوب» وبنك الطعام الإماراتي، لتوفير مليون وجبة من الغذاء الفائض.

وكانت الجهود المشتركة في عام 2024، قد أسفرت عن تحويل أكثر من 400 كيلوغرام من فائض الغذاء إلى المستحقين، فضلاً عن تحويل النفايات العضوية إلى سماد طبيعي لدعم القطاع الزراعي، وتعزيز الاقتصاد الدائري في الإمارات.

ومع إعلان 2025 «عام المجتمع» في دولة الإمارات، تعمل «نعمة» على تعزيز شراكاتها مع القطاعين الحكومي والخاص، بما في ذلك مؤسسة «تكاتف» التي تمثل إحدى أهم مبادرات مؤسسة الإمارات للتطوع، وذلك لتوسيع نطاق عملها.

ويستهدف «صندوق الإفطار العائلي» إنقاذ فائض الغذاء من الموزعين وتجار التجزئة والمزارعين، وتوزيعه على الفئات المستحقة، عبر المتطوعين الذين يعبئون الصناديق ويوزعونها في مختلف مناطق الإمارات، مثل أبوظبي والظفرة والعين والشارقة.

وقالت الرئيس التنفيذي للاستدامة في مؤسسة الإمارات أمين عام لجنة مبادرة «نعمة»، خلود حسن النويس: «تلعب الشراكات دوراً حاسماً في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة»، وأضافت: «يحتوي كل صندوق إفطار على مجموعة متنوعة من المنتجات الطازجة، مثل الخضراوات والفواكه، والحبوب الأساسية، ومصادر البروتين، والمعلبات».

وتواصل «نعمة» التعاون مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، لتوزيع صناديق الإفطار على المجتمعات الأكثر احتياجاً.

كما تواصل شراكتها مع أكثر من 75 فندقاً في أبوظبي ودبي والشارقة، للإسهام في جمع بيانات هدر الغذاء، وتنظيم جمع فائض الطعام، وشارك في هذه المبادرة أكثر من 400 متطوع من مختلف المناطق الإماراتية، ما يعكس مستوى التعاون المجتمعي الفاعل.

ومن خلال اعتماد الرؤى المستندة إلى البيانات، ستتمكن «نعمة» من مقارنة مستويات هدر الغذاء في شهر رمضان مع الفترات الأخرى، ما يعزز أهدافها الاستراتيجية في تقليص الهدر بنسبة 50% بحلول عام 2030.

كما تسعى «نعمة» أيضاً إلى توسيع نطاق مبادرة «ثلاجات نعمة المجتمعية»، بالتعاون مع الفنادق والمطاعم والمقاهي والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وتهدف هذه المبادرة إلى توفير طريقة منظمة وآمنة لإعادة توزيع فائض الغذاء في الأماكن التي تشهد طلباً مرتفعاً على الغذاء في أبوظبي ودبي.