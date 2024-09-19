«إسلامية دبي» تفتتح «جامع سلطان راشد بن قبا» في الجداف

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، «جامع سلطان راشد بن قبا» في منطقة الجداف.

حضر الافتتاح نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، ومدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، أحمد درويش المهيري، وسعيد سلطان راشد بن قبا المهيري المتبرع ببناء الجامع، وعدد من قيادات ومسؤولي الدائرة، ولفيف من المصلين.

وتم تصميم الجامع وفق أعلى المعايير الهندسية والمعمارية الإسلامية، وتم بناؤه على الطراز المعماري الحديث، بمساحة إجمالية تبلغ 2853.37 متراً، ويتسع لـ450 مصلياً، منهم 338 من الرجال، و92 من النساء، إضافة إلى أماكن خاصة بأصحاب الهمم.