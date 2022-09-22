«التسامح» وصندوق الوطن يُطلقان برنامجاً للتطوّع

انطلقت أمس فعاليات البرنامج التدريبي الرابع لمتطوّعي الإمارات في دبي تحت شعار «التطوّع في خدمة المجتمع والإنسان»، الذي ينظّمه صندوق الوطن بالتعاون مع وزارة التسامح والتعايش تحت رعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، وبمشاركة العديد من الجهات الاتحادية والمحلية والخاصة، كما شارك 85 متطوعاً في أنشطة البرنامج الذي يركز على الاستفادة من قدرات متطوّعي الإمارات لصالح مجتمعاتهم وبيئتهم المحلية والإنسان بشكل عام.

وأكدت المدير العام في وزارة التسامح والتعايش، عفراء الصابري، أن العمل التطوعي وإعلاء قيمة المصلحة العامة تُعد من العلامات المميزة للإمارات، بفضل ما تقدمه قيادتنا الرشيدة من دعم ومساندة للجميع، وما يقدمه مواطنوها والمقيمون على أرضها من جهود مخلصة لصالح الجميع، مؤكدة أن لدى المجتمع الإماراتي قناعة كاملة بأن التطوع يعبّر في جوهره عن إنسانية حقيقية تمد يد الدعم للجميع.

من جانبه، أكد المدير العام لصندوق الوطن، ياسر القرقاوي، أن «البرنامج التدريبي حقق نجاحات بارزة في كل من أبوظبي والعين والظنة. وأنجز المشاركون بالدورات السابقة للبرنامج عدداً كبيراً من المبادرات الخلاقة، وهو ما دفعنا لكي نصل بالبرنامج إلى مناطق الدولة كافة، لنلتقي بمتطوعي الإمارات في كل مكان على أرض الوطن».