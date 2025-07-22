مبنى مجلس الإمارات للإعلام يحصل على شهادة «أنسنة المباني»

منحت وزارة الطاقة والبنية التحتية مبنى مجلس الإمارات للإعلام في إمارتَي أبوظبي ودبي، شهادة «أنسنة المباني»، ليصبح أول مبنى على مستوى الدولة يحصل على هذا التصنيف المتقدم، نظراً إلى استيفائه جميع متطلبات المعايير الوطنية الجديدة لـ«أنسنة المباني»، التي طورتها الوزارة، ضمن مشروع تحوّلي رائد تم الإعلان عنه في وقت سابق، ليُجسّد نموذجاً يُحتذى في توفير بيئة عمل محفّزة وصحية ومستدامة.

وسلّم وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، شهادة «أنسنة المباني» إلى الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، محمد سعيد الشحي، بحضور الوكيل المساعد لقطاع مشاريع البنية التحتية الاتحادية في الوزارة، المهندس يوسف عبدالله.

وتُعد هذه المعايير الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وتشكل مرجعية تم تطويرها بالاستناد إلى أفضل الممارسات الدولية في تصميم المباني الصديقة للإنسان، حيث تتناول جوانب متعددة تركز على صحة المستخدمين وراحتهم النفسية والبدنية.

وهنّأ المنصوري إدارة مجلس الإمارات للإعلام على هذا الإنجاز، مؤكداً أن تطوير المعايير الوطنية لأنسنة المباني يُعد نقلة نوعية في مسار الدولة نحو تعزيز البنية التحتية الذكية والمستدامة، وأشار إلى أن المعايير الجديدة تضع أسساً واضحة لخلق مساحات عمرانية أكثر إنسانية، وتدعم التوجه نحو بناء مدن تراعي احتياجات الإنسان صحياً ونفسياً.

ولفت إلى أن الوزارة ستعمل على تعميم تطبيق هذه المعايير على مشاريع الإسكان والبنية التحتية المستقبلية، داعياً مختلف الجهات في القطاعين الحكومي والخاص إلى تبنّيها، والاستفادة من الشهادة الإماراتية المتخصصة.

من جانبه، قال الشحي: «نفخر في مجلس الإمارات للإعلام بأن نكون أول جهة في دولة الإمارات تحصل على شهادة أنسنة المباني، التي تُعد الأولى من نوعها في المنطقة».

وأضاف: «يعكس هذا الإنجاز التزامنا رؤية قيادتنا الرشيدة التي تضع الإنسان في قلب مسيرة التنمية، ويسهم في تحقيق مستهدفات (نحن الإمارات 2031) التي تضع جودة الحياة والاستدامة في صميم أولوياتها، وتسعى إلى بناء مجتمع مزدهر يتمتع بأعلى مستويات السعادة والصحة والبيئة المستدامة».