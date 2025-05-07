مكتوم بن محمد: دبي تبني جسوراً مع العالم لتحقيق الأحلام وصناعة الفرص

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في تدوينة عبر منصة "إكس": "التقيت اليوم كارل هوفستيتر، رئيس مجلس مؤسسة "كوني آند هوغينتوبلر" السويسرية، التي تُعد من أبرز المستثمرين العالميين في قطاع السفر والسياحة والعمل الإنساني".



وأضاف سموه: "ناقشنا خلال اللقاء سُبل تعزيز الشراكة في مجالات تخدم أهدافنا المشتركة، والدور الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات، بالشراكة مع الجهات العالمية المعنية في تعزيز التواصل العالمي، وإحداث نقلات نوعية في تجربة المسافرين، وما تتيحه دبي من فرص استثمارية واعدة في هذا المجال".



وتابع سموه: "دبي لا تفتح الأبواب للاستثمار فحسب، بل تبني جسوراً مع العالم لتحقيق الأحلام، وصناعة الفرص، وترسيخ أثر إيجابي في المشهد العالمي".