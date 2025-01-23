لطيفة بنت محمد: رؤية الإمارات الاستشرافية مبنية على ترسيخ الحضور والتأثير العالمي

التقى وفد حكومة دولة الإمارات، برئاسة سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، بالمؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى، البروفيسور كلاوس شواب، ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز الحوار الدولي، والعمل على صياغة حلول مبتكرة للتحديات العالمية الكبرى.

وأكدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، رؤية الإمارات الاستشرافية، التي تركز على تعزيز التنافسية العالمية والتنمية المستدامة والشاملة، تحت قيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث قالت سموّها: «رؤية دولة الإمارات الاستشرافية تحت قيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مبنية على ترسيخ الحضور والتأثير العالمي، وتترجمها الشراكة المميّزة والممتدة منذ عقود مع المنتدى الاقتصادي العالمي».

واستعرضت سموّها دور الدولة الريادي الهادف إلى تطوير المشهدين الثقافي والإبداعي، مشيرة إلى جهود الإمارات في توظيف الفكر الابتكاري، وتعزيز التعاون الدولي لمعالجة قضايا عالمية، مثل: تغير المناخ، وتعزيز المرونة الاقتصادية، ودفع التحولات التكنولوجية.

وأكدت سموّها أن «دولة الإمارات ترى في المنتدى الاقتصادي العالمي منصة عالمية حيوية لتعزيز الحوار الدولي، وبناء الشراكات الاستراتيجية التي تُمكّن من مواجهة التحديات العالمية الأكثر إلحاحاً». وقالت سموّها: «نحن ملتزمون بالعمل المشترك مع المجتمع الدولي لتطوير حلول مبتكرة تعزز من الاستدامة والعدالة، وتدعم بناء مستقبل مزدهر للجميع».

وأضافت سموّها: «الثقافة والابتكار يشكلان ركيزتين أساسيتين لاستراتيجيتنا الوطنية للتنمية المستدامة، الإمارات تؤمن بأن الإبداع والابتكار ليسا فقط أدوات للتغيير الإيجابي، بل محركات أساسية لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز التماسك المجتمعي على المستوى العالمي».

وقالت سموّها: «من خلال تعزيز التعاون الدولي وتوظيف الإمكانات الإبداعية، نطمح إلى أن تكون الإمارات نموذجاً عالمياً يُحتذى به في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على التراث الثقافي، بما يضمن استدامة المجتمعات وتعزيز جودة الحياة».

وشددت سموّها على أهمية الثقافة والإبداع في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن هذه الركائز تشكل أساس استراتيجية الإمارات للتقدم العالمي، وأضافت: «نحن ملتزمون بتوظيف ثقافة الابتكار والإبداع لإلهام التغيير الإيجابي وتحقيق تأثير ملموس على الساحة الدولية».

واستعرضت سموّها رؤية الإمارات الاستراتيجية التي تجمع بين الحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيز الابتكار، وأبرزت جهود دبي في الصناعات الثقافية والإبداعية كمحرك أساسي لدعم التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وشددت على أهمية الشراكات العالمية في مواجهة القضايا المشتركة، وتطوير حلول مستدامة وشاملة.

شراكة طويلة الأمد

تحظى دولة الإمارات بعلاقة تعاون مثمرة وطويلة الأمد مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وقد أسهمت هذه الشراكة في تعزيز التقدم على المستوى العالمي من خلال استضافة فعاليات محورية، مثل «الاجتماع السنوي لمجالس المستقبل العالمية»، الذي يجمع نخبة من الخبراء العالميين، لتطوير استراتيجيات وحلول مبتكرة لمواجهة التحديات المستقبلية، كما تعمل الإمارات شريكاً رئيساً في دفع أجندة المنتدى المرتبطة بالاستدامة والابتكار التكنولوجي والتحول الاقتصادي.