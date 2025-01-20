وفد إماراتي يلتقي مسؤولين في الحكومة الفرنسية

زار وفد من دولة الإمارات، برئاسة الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، خلال الأسبوع الجاري، العاصمة الفرنسية باريس، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم المالية والجرائم المنظمة، وتعزيز الأمن الاقتصادي الدولي، وتهدف الزيارة إلى استعراض الخطة الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات 2024-2027 في مجال مكافحة الجرائم المالية، وإبراز جهود الدولة الاستباقية لتعزيز التعاون والشراكات الدولية، كما تعكس الزيارة التزام الإمارات بتفعيل قنوات اتصال فاعلة للحد من الجرائم المالية، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للدولة لضمان الامتثال للمعايير العالمية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.