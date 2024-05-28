منصور بن زايد: القطاع الصناعي مساهم محوري في مسار التوطين

زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى «اصنع في الإمارات»، الذي يعقد في مركز أبوظبي للطاقة على مدى يومي 27 و28 مايو الجاري.

وتنظم المنتدى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، برعاية مؤسسات صناعية رائدة في الدولة، ومشاركة مجموعة من الشركات الصناعية المتميزة، وذلك بحضور خبراء ومستثمرين ورواد أعمال في القطاع الصناعي من داخل الدولة وخارجها.

وتفقد سموه، عدداً من أجنحة الجهات المشاركة في المعرض المصاحب للمنتدى الذي يعرض 300 منتج صنع في دولة الإمارات، من قبل الشركات الوطنية والدولية والمؤسسات المحلية الرائدة، التي تعرض أحدث الحلول المبتكرة لدعم تنمية القطاع الصناعي، وتعزيز مكانته، وتعزيز الأمن الغذائي، والدفع بعجلة الاقتصاد الوطني نحو مزيد من التقدم.

وتقدم 44 شركة صناعية كبرى خلال مشاركتها الفرص الصناعية والمنتجات المصنعة محلياً، إضافة إلى ابتكاراتها وحلولها المختلفة على الصعيد الصناعي والتكنولوجي، بجانب تصوراتها لتطوير الصناعات الوطنية.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إن «القطاع الصناعي يعد إحدى الركائز الرئيسة في تقدم الاقتصاد الوطني وتنويعه، ومساهماً محورياً في مسار التوطين وتمكين الكفاءات الإماراتية من العمل في مجالات التصنيع الحديث والتكنولوجيا المتقدمة».

وأضاف سموه، أن «كوادرنا وشركاتنا الوطنية تنافس، اليوم، على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما يجسد قدرات أبنائنا وجودة منتجاتنا، وفي الوقت ذاته، فإن الإمكانات التي توفرها الدولة للقطاع الصناعي من تشريعات وممكنات ومزايا وحلول تمويلية مدعومة ببنية تحتية متطورة، وبيئة عمل جاذبة تسهم جميعها في استقطاب الاستثمارات والعقول المبدعة من مختلف أرجاء العالم».

وأشار سموه، إلى أن «منتدى (اصنع في الإمارات) يمثل منصة لتسليط الضوء على النجاحات الوطنية، ومستوى التطور الذي حققه مجالا الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة»، لافتاً إلى أن «دولة الإمارات تسعى إلى الارتقاء بالصناعات ذات الأولوية، وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوية ورفع مستويات الابتكار، وتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لتعزيز كفاءة وتنافسية منتجاتنا».

وقال سموه، إنه «مع وجود الكفاءات الوطنية والإمكانات المتميزة التي نمتلكها، فنحن واثقون من تحقيق المستهدفات الوطنية تماشياً مع رؤية القيادة الحكيمة».

ويهدف تنظيم منتدى «اصنع في الإمارات» إلى دعم الأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، لترسيخ مكانة الدولة في الصناعات الحيوية والمستقبلية، وتعزيز تنافسيتها العالمية، وتهيئة الظروف الملائمة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع الصناعي، وتشجيع الابتكار، وتبني حلول التكنولوجيا المتقدمة في المجالات الصناعية، إضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة على أساس استشراف المستقبل والتحولات فيه.

وتأتي الدورة الثالثة من منتدى «اصنع في الإمارات» استكمالاً للنجاحات التي حققتها الدورتان السابقتان للمنتدى، بمشاركة مستثمرين ومصنعين وخبراء ومبتكرين وشركات وطنية ورواد أعمال من الإمارات ومختلف دول العالم، فيما تتميز دورة هذا العام، بالاهتمام بتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في كامل سلسلة التصنيع، وجلسات حوارية، وحلقات نقاشية، إضافة إلى إعلان مبادرات جديدة، ومزايا وممكنات للقطاع الصناعي، في سياق تعزيز دوره وإسهامه على مستوى الاقتصاد الوطني.