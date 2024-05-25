القطاع الرقمي يواصل دوره المحو ري في تنشيط بيئة الأعمال في الإمارات

يلعب القطاع الرقمي دورا محوريا هاما في تنشيط بيئة الأعمال في دولة الإمارات في ظل توفر منظومة رقمية متكاملة بها. وتدعم التقنيات الرقمية والابتكار النموذج الاقتصادي الجديد، وتشجع رواد الأعمال على تطوير الحلول الرقمية وتقديم الخدمات الرقمية المبتكرة.

وأسهمت هذه الابتكارات في تنشيط بيئة الأعمال الرقمية، ودفع عجلة نمو مختلف الشركات بما فيها الشركات الناشئة. وتلعب شركات الاتصالات في دولة الإمارات دورا رياديا في تعزيز المنظومة الرقمية في ظل تبنى الهيئات والجهات الحكومية المعنية في الدولة أفضل الحلول والممارسات التي تعزز المرونة الرقمية والعمل بشكل استباقي على مواكبة تطورات القطاع ودعم البنية التحتية الرقمية وترسيخ مكانتها عالميا.

وقال خالد مرشد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وتقنية المعلومات في "إي آند الإمارات" إن المجموعة حرصت طوال الأعوام الماضية على الاستثمار في شبكات الاتصالات المتطورة وحلول التكنولوجيا المتقدمة إدراكا منها لأهمية التكنولوجيا في دعم ريادة الأعمال الرقمية في دولة الإمارات وتمكين مختلف قطاعات الأعمال من الازدهار والنمو والاستفادة من التطور التكنولوجي لدفع مسيرة التحول الرقمي.

وأضاف مرشد أن " إي آند الإمارات" تساهم بشكل محوري في تعزيز مراتب الصدارة لدولة الإمارات على مؤشرات نسبة الألياف الضوئية الموصولة للمنازل وشبكة الجيل الخامس وأن كليهما يمثلان الشريان النابض لقطاع الأعمال وذلك انسجاما مع توجيهات القيادة الرشيدة في دفع النمو الاقتصادي لتصبح دولة الإمارات نموذجا يحتذى في ريادة الأعمال.

وكانت الإمارات من أوائل الدول التي أبدت اهتماما خاصا بالبنية التحتية للاتصالات والتحول الرقمي وتحتل المركز الأول عالميا في مؤشر توصيل شبكة الألياف الضوئية للمنازل.

ووفقا لتقرير "هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية" بلغت نسبة مستخدمي الانترنت في الإمارات نحو 99 في المائة العام الماضي، وبلغ عدد المستخدمين 9.38 مليون شخص.

وأشار تقرير الهيئة إلى أن نسبة استخدام الشبكة للبحث عن الموضوعات المتعلقة بقطاع الأعمال بلغت نحو 32.7 في المائة، فيما بلغت نسبة استخدام الخدمات المالية التكنولوجية 24.3 في المائة تمثل الخدمات البنكية الرقمية والاستثمار والتأمين.

وفي هذا السياق أكد أندريس رودينبيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "دينوميناتور البريطانية" المختصة في البيانات التكنولوجية ريادة بيئة الأعمال الرقمية في دولة الإمارات، منوها بحرص وسعي الشركة إلى توسيع نطاق أعمالها في الدولة بمجال التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي ووصف الإمارات بأنها موطن تطوير أعمال الشركات التكنولوجية وتوسيع خدماتها إقليميا وعالميا.

وقال أندريس إن دولة الإمارات تجتذب الكثير من المواهب والشركات من مختلف القطاعات بما فيها المختصة بالقطاع التكنولوجي عبر توفيرها إمكانات وحوافز عديدة لتمكينها وجعلها مساهما فاعلا في تطوير البنية التحتية التكنولوجية .

من جانبها توفر منظومة التكنولوجيا العالمية "HUB71" في أبوظبي مجتمعا ديناميكيا، لتعزيز التكنولوجيا والابتكار وتوسيع أعمال الشركات الناشئة وتحفيز نموها من خلال جذب المواهب والاستفادة من فرص جمع رأس المال والوصول إلى مختلف الأسواق.

تضم المنظومة التي تعزز من مكانة أبوظبي مركزا تكنولوجيا رائدا أكثر من 260 شركة ناشئة تشمل 22 قطاعا مختلفا والتي جمعت تمويلات تصل قيمتها إلى 5.4 مليار درهم خلال العام 2023.