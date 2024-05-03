«سوق دبي المالي» يطلق تطبيق «آيفستر» المحدث

أطلق سوق دبي المالي، أمس، على هامش اختتام قمة أسواق رأس المال 2024، نسخة محدثة من تطبيق «آيفستر» المستقل، وهو منصّة رقمية تقدم خدمات إدارة مالية للمستثمرين، ويوفر مجموعة شاملة من الميزات الفريدة، لتسهيل الاستثمار وإدارة الأموال بسهولة وكفاءة، وتمكين المشاركة في الاكتتابات للمستثمرين الأفراد.

وتم تطوير «آيفستر» لأول مرة في عام 2010 بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني و«نتورك إنترناشيونال»، ما أدى إلى تحسين عمليات استلام الأرباح للمستثمرين، واليوم، تعمل النسخة المحدثة من «آيفستر» على توسيع وظائف التطبيق للمستخدمين من خلال مجموعة شاملة من الميزات المصممة لتبسيط الإدارة المالية. كما يتيح التطبيق للمستثمرين إمكانية الانضمام بسهولة والاشتراك في الاكتتابات العامة والخاصة، وتتبع الإنفاق، ومراقبة محافظ أوراقهم المالية، وإدارة أرباح الأسهم بسهولة عبر هواتفهم الذكية.

وإضافة إلى ذلك، يسهل تطبيق «آيفستر» عمليات تعبئة الرصيد والتحويلات بسهولة، ما يسمح للمستخدمين بإرسال واستلام الأموال بين الحسابات ببضع نقرات، ويمكنهم من وضع خطط ادخارية باستخدام إجراءات الأتمتة، بما ينسجم مع أهدافهم المالية.

كما يتصل تطبيق «آيفستر» بسلاسة مع تطبيق «إكس كيوب» للتداول، لتمكين المستخدمين من تحويل الأموال والبدء في الاستثمار على الفور. ويعمل تطبيق «آيفستر» كذلك على تبسيط النفقات المشتركة، ما يتيح للمستخدمين إمكانية تقسيم الفواتير.