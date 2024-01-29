منصور بن زايد يشهد الاحتفال بمناسبة "اليوبيل الذهبي" لتأسيس المصرف المركزي

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي..الاحتفال بمناسبة ذكرى مرور 50 عاماً على تأسيس المصرف المركزي.

كما شهد سموه خلال الحفل تخريج الدفعة الأولى من المواطنين الملتحقين في "برنامج إثراء" للتوطين في القطاع المالي البالغ عددهم ألفا و56 مواطناً ومواطنة بعد اجتيازهم مرحلة عالية المستوى من التدريب والتأهيل في معهد الإمارات المالي.

وجرى خلال الاحتفال ـ الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بحضور سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان والشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد محمد بالعمى، وعدد من كبار المسؤولين ـ عرض مسيرة التقدم والتطور الحافلة التي شهدها المصرف على مدى 50 عاما وأسهم خلالها في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي ودفع عجلة النمو الاقتصادي لدولة الإمارات وتحفيزه..إضافة إلى إطلاق حزمة من المشاريع الابتكارية التي تنفذها الشركات التابعة للمصرف المركزي ضمن برنامج البنية التحتية المالية لتسريع التحول الرقمي في القطاع المالي.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان حرص القيادة الحكيمة على مواصلة تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً..مشيراً سموه إلى دور مصرف الإمارات المركزي في ترسيخ الاستقرار المالي والنقدي وتحقيق الفاعلية والمرونة في النظام المالي بجانب النهوض بالنمو الاقتصادي ودفع جهود التنمية في الدولة.

كما أكد سموه اهتمام القيادة بتمكين أبناء الوطن وتأهيلهم في مختلف مجالات العمل وميادين المعرفة لرفد القطاع المالي بكوادر وطنية مؤهلة وفق أعلى المستويات والمعايير العالمية لتسهم في تعزيز مسيرة النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها الدولة.

وهنأ سموه بهذه المناسبة جميع العاملين في المصرف المركزي ومعهد الإمارات المالي وخريجي الدفعة الأولى من منتسبي برنامج "إثراء" متمنياً لهم التوفيق في خدمة وطنهم.

واطلع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على معروضات جناح المشاريع الابتكارية الذي أقامته الشركات التابعة للمصرف المركزي بهذه المناسبة..كما شهد سموه إطلاق شركة "الاتحاد للمدفوعات" مشروع تشغيل المنظومة المحلية لبطاقات الدفع "جيون"، من خلال إجراء أول معاملة مالية ناجحة عبر استخدام بطاقة الدفع "جيون"، التي تتضمن مواصفات متميزة.

كما أجرى سموه أول عملية دفع عبر الحدود للعملة الرقمية للمصرف المركزي"الدرهم الرقمي" مباشرة مع الصين بقيمة 50 مليون درهم عبر منصة "إم بريدج ".. واطلع سموه على الخدمات التي تقدمها منصة "آني" للدفع الفوري التي كانت شركة "الاتحاد للمدفوعات" قد أطلقتها خلال شهر أكتوبر في عام 2023 بجانب اطلاعه على مشروع التكنولوجيا الإشرافية "سوب تيك".

وشهد سموه إطلاق منصة التمويل المفتوح "أوبن فاينانس" إضافة إلى الهوية المرئية لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية "سندك"، بكونها أول وحدة مستقلة لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. بجانب إطلاق شركة "أو آند إس" التابعة لشركة "عملات" المتخصصة في طباعة الطوابع الضريبية.

وأصدر المصرف المركزي بهذه المناسبة مسكوكة تذكارية من الذهب والفضة، يتضمن الوجه الأمامي لها صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" فيما تأتي على الوجه الآخر للمسكوكة صورة مبنى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مع إبراز الرقم 50 رمزاً لليوبيل الذهبي.

من جانبه ثمن محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد محمد بالعمى، في كلمته الافتتاحية، الدعم الذي يوليه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لتطوير القطاع المالي في الدولة لمواكبة مسيرة التنمية والتقدم التي تشهدها الإمارات في جميع المجالات.

وأشار إلى أن المشاريع الابتكارية التي أطلقها سموه اليوم تهدف إلى الارتقاء بمسيرة التحول الرقمي في البنية التحتية المالية وتعزيز التعاملات الرقمية وتسريع التحول الرقمي في دولة الإمارات عامة.. معرباً عن اعتزازه بتخريج الدفعة الأولى من المواطنين الملتحقين في برنامج "إثراء" والذين تدربوا وتزودوا بأفضل المهارات المهنية للمشاركة في قيادة القطاع المالي في الدولة.

كما شهد الحفل تبادل مذكرات تفاهم بين شركة "عملات" والهيئة الاتحادية للضرائب بشأن طباعة "الرمز الشريطي " ــ المعروف بالباركود الخاص بالضرائب ــ بجانب مذكرات بين معهد الإمارات المالي مع كل من دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة وجامعتي هارفارد وكولومبيا الأميركيتين وشركة "وايلي إدج " تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات وتطوير مهارات الكوادر الشابة والكفاءات الوطنية بجانب تسريع تنفيذ برامج التوطين في القطاع المالي.