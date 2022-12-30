الإمارات تؤمن 41.5% من واردات اليابان النفطية بشهر نوفمبر

بلغت واردات اليابان النفطية من دولة الإمارات 32.17 مليون برميل، ما نسبته 41.5% من إجمالي الواردات في شهر نوفمبر 2022، لتحتل الامارات المرتبة الأولى بين موردي النفط إلى اليابان، وفقاً لبيانات وكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.

وخلال شهر نوفمبر استوردت اليابان 77.53 مليون برميل كانت حصة النفط العربي فيها (95.4%) أو حوالي 74 مليون برميل مصدرها ست دول عربية هي : الإمارات، السعودية، الكويت، قطر، البحرين، وعُمان، بحسب البيانات.