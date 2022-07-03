شركات التأمين ترفض تصليح عطل السيارة في هذه الحالة!!

المصدر: أمل المنشاوي - أبو ظبي

حددت بنود وثيقة التأمين الموحدة شروط قيام شركة التأمين بإصلاح الأعطال الناتجة عن الحوادث لكن يحدث أحيانا أن ترفض شركة التأمين اصلاح عطل ما ناتج عن الحادث.

يقول مسؤول اصلاح السيارات في أحد شركات التأمين محمود فؤاد " إن إصلاح الأعطال مرتبط بما ورد في تقرير تخطيط الحادث الصادر عن الشرطة وأي عطل يظهر بعد ذلك غير مدرج في التقرير لا يحق للمؤمن له إصلاحه عن طريق التأمين."

وأوضح لـ" الإمارات اليوم" أنه في حال ظهر عطل ما مثلا في ماكينة السيارة بعد الحادث ولم يتم اكتشافه أثناء تخطيط الحادث هنا يجب على المؤمن له الرجوع للجهة التي خططت الحادث سواء ساعد في أبو ظبي أو أي جهة مسؤولة في الإمارات الأخرى لإخبارهم بوجود عطل نتج عن الحادث."

وأردف "أن الشرطة هنا تحدد ما إذا كان الحادث هو السبب في العطل ومن ثم يتم إدراجه مرة أخرى في التقرير وبالتالي يمكن إصلاحه على التأمين أو يتم رفض طلب المؤمن له وهنا يتم الإصلاح على حساب المؤمن له ولا تتحمل شركات التأمين أي تكلفه."

ونصح بقوله "يجب أن ينتبه المؤمن لهم جيدا لكافة الأعطال والأضرار التي نتجت عن الحادث خصوصا تلك المتعلقة بماكينة السيارة أو بأية أجزاء غير ظاهرة ويطلب فحصها جيدا وتضمين أية أعطال بتقرير تخطيط الحادث حتى يمكن إصلاحها عن طريق التأمين ." مستطردا " أنه في حال تم اكتشاف العطل لاحقا لأي سبب فيجب العودة إلى الجهات الشرطية لتضمينه داخل تقرير تخطيط الحادث ليتمكن المؤمن له من الاستفادة من التأمين."

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