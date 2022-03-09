ولي عهد دبي: الإمارة وجهة أولى للشركات العالمية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، المقر الإقليمي الجديد لشركة «فيزا» العالمية الرائدة في حلول المدفوعات الرقمية، في مدينة دبي للإنترنت التابعة لـ«مجموعة تيكوم»، والمخصص لإدارة عملياتها في نحو 90 دولة بمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

واطلع سموه خلال الزيارة على الخدمات التي يقدمها المقر الجديد لـ«فيزا»، الذي يضم أكثر من 500 موظف، يعملون جميعهم مع العملاء والشركاء في المنطقة لتطوير وتقديم حلول للتجارة الرقمية وتجارب الدفع، وتمكين شرائح جديدة من المستخدمين لدخول عالم المدفوعات الرقمية.

وقال سموه في تغريدة على موقع «تويتر» أمس: «خلال زيارتي للمقر الإقليمي الجديد لفيزا في مدينة دبي للإنترنت، اطلعت على العمليات التي تديرها الشركة في نحو 90 دولة انطلاقاً من دبي. دبي تواصل ترسيخ مكانتها وجهة أولى للشركات العالمية بما توفره من بنية تحتية متقدمة وخدمات متطورة».

وأضاف سموه: «المقر الجديد يضم مركزاً للابتكار في مجال المدفوعات الرقمية بما يسهم في تعزيز مكانتنا الرائدة في المجال التقني. مدينة دبي للإنترنت التي انطلقت قبل 22 عاماً تواصل تمكين الشركات العالمية ودعم التحولات الرقمية إقليمياً».

ورافق سموه خلال الزيارة وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عمر بن سلطان العلماء، ووزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، والمدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال سعيد المري، ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أحمد عبدالله بن بيات، والمدير العام لسلطة دبي للتطوير الرئيس التنفيذي لمجموعة «تيكوم»، مالك آل مالك.

واستمع سموه خلال الزيارة من الرئيس الإقليمي لشركة «فيزا» في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، أندرو توري، لشرح حول آخر المستجدات في عالم المدفوعات الرقمية وتوجهات «فيزا» لتعزيز التجارة الرقمية في الدولة والمنطقة ككل.

بيئة تنافسية

وقال مالك آل مالك، إن «رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها السديدة أثمرت بيئة أعمال تنافسية قل نظيرها عالمياً، وقد استقطبت هذه البيئة كبرى الشركات العالمية التي أسهمت ابتكاراتها في النمو الاقتصادي على مستوى المنطقة وتعزيز مسيرة التحول الرقمي»، مؤكداً أن «التكنولوجيا المالية وحلول المدفوعات الرقمية تأتي ضمن أبرز القطاعات التي شهدت نمواً وتوسعاً إقليمياً انطلاقاً من دبي».

وأكد آل مالك أن «توسيع شركة فيزا العالمية لحضورها في دبي يجدد التأكيد على الفرص المهمة التي مازال يوفرها قطاع التكنولوجيا وتحديداً مجال التقنيات المالية في المنطقة ككل، ونتطلع للعمل عن كثب مع الشركة لترسيخ حضورها وتطوير شراكاتها ومساعدتها على استقطاب المزيد من المواهب لتطوير أفضل الحلول المستقبلية وتصديرها إلى المنطقة ككل».

وقال الرئيس الإقليمي لشركة فيزا في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، أندرو توري: «يعد المقر الجديد لفيزا علامة فارقة ترسخ وجودنا في أقاليم أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ما يثمر بدفع عجلة الاقتصاد الرقمي وتطوير حلول تجارية مبتكرة ويعكس رؤيتنا لبيئة العمل في المستقبل، حيث يمكن للموظفين والعملاء والشركاء التعاون والتفاعل بسلاسة».

وتشهد قطاعات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية نمواً متزايداً، وباتت تشكل عنصراً جوهرياً في تمكين وتطوير مختلف القطاعات الأخرى.

ومن أبرز معالم المقر الجديد مركز الابتكار المتطور الذي يشغل مساحة 10 آلاف قدم مربعة.

وتشتمل ميزات مركز الابتكار على مناطق التجارب الغامرة التي تتيح تطوير النماذج الأولية للمشاريع في الموقع، مثل المنزل المتصل وخدمات النقل السريع والسيارة المتصلة ومنطقة التشفير ومفاهيم التجزئة وصالات شركات الطيران والسوق التجارية المصغرة.

ويشتمل المركز على مجموعة من أحدث التقنيات مثل جدار المصفوفة الهجينة (hypermatrix wall) ومراكز للعروض التقديمية ومناطق تعاونية مصممة خصيصاً. وتحتضن هذه المساحة الجديدة أيضاً أول حرم جامعي تابع لشركة «فيزا» في المنطقة.

وتعد «مدينة دبي للإنترنت»، التابعة لمجموعة تيكوم، مجمع الأعمال الأكبر إقليمياً لشركات التكنولوجيا والمواهب العاملة في مجالاتها في المنطقة، وعلى مدار أكثر من عقدين، تمكنت المدينة من استقطاب واحتضان عمالقة التكنولوجيا إلى جانب نخبة من الشركات المليارية (يونيكورن) والشركات الناشئة ورواد الأعمال وحتى المواهب المستقلة من مطورين واستشاريين وغيرهم، في مكان واحد، ما أسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة أولى للمواهب والشركات التي تعمل على الحلول المستقبلية وتعزيز نموها ومعدلات تبنيها.

• المقر الإقليمي الجديد لـ «فيزا» يشرف على العمليات في 90 دولة انطلاقاً من دبي.

صادرات التكنولوجيا

تسهم مراكز الابتكار في مدينة دبي للإنترنت، ومنها مركز الابتكار التابع لشركة «فيزا» العالمية، في تطوير حلول متخصصة في شتى مجالات التكنولوجيا للمنطقة، بالإضافة إلى تعديل و«مجانسة» الحلول العالمية لتلبية احتياجات حكومات وشركات المنطقة انطلاقاً من دبي، وقد أسهمت التقنيات التي تم تطويرها في هذه المراكز بدور محوري في التحول الرقمي في العديد من دول المنطقة وإفريقيا وشبه القارة الهندية وحتى بعض دول شرق أوروبا وغيرها.

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