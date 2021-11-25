%58 من الرؤساء التنفيذيين في الإمارات مواطنون

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أظهر تقرير حديث صادر عن شركة «هايدرك آند ستراغلز»، المتخصصة في استشارات القيادات والإدارات العليا، أن

المواطنين الإماراتيين يشكلون 58% من الرؤساء التنفيذيين في الدولة، بينما 42% من الرؤساء التنفيذيين الجدد في الإمارات يحملون درجات علمية عليا، في حين أن 16% منهم يتمتعون بخبرات دولية واسعة، بينما 23% لديهم خبرة تقل عن العام الواحد في مجال العمل كرئيس تنفيذي.

وقدّم التقرير السنوي الخاص بتعيينات الرؤساء التنفيذيين، تحت عنوان «الطريق نحو القمة 2021»، تحليلاً معمقاً للملفات الشخصية

لـ1095 من الرؤساء التنفيذيين العاملين لدى نخبة من الشركات المدرجة في 24 سوقاً مالياً حول العالم.

وقال رئيس قسم الرؤساء التنفيذيين ورؤساء مجلس الإدارة لدى «هايدرك آند ستراغلز» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، آلان دنيو، إن «نتائج تقرير هذا العام، أظهرت أن الاتجاهات العامة في دولة الإمارات تواكب المعايير العالمية في معظم المجالات».

وأوضح أن الملفات الشخصية للرؤساء التنفيذيين في دولة الإمارات لعام 2021، كشفت أن متوسط سن تعيين الرؤساء التنفيذيين هو 49 سنة، وأن 42% تم تعيينهم قبل سن 45 عاماً، بينما بلغ متوسط مدة الخدمة 5.9 سنوات.

وبيّن دنيو، أن أكثر من ثلث الرؤساء التنفيذيين (35%) الذين يتمتعون بخبرة سابقة في الإدارة التنفيذية وتم تعيينهم في الإمارات خلال النصف الأول من عام 2021، جاؤوا من منصب رئيس تنفيذي سابق في آخر منصبين، في حين أن 30% من الرؤساء التنفيذيين المعيّنين شغلوا في السابق منصب رؤساء أقسام.

ولفت إلى أن النساء تشكل نسبة 5% من الرؤساء التنفيذيين في دولة الإمارات حالياً، لتتساوى تقريباً مع النسبة العالمية التي تبلغ 6%.

يشار إلى أن بيانات التقرير، شملت شركات من الإمارات وأستراليا، ونيوزيلندا، وبلجيكا، والبرازيل، وكندا، والصين، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وهونغ كونغ، وأيرلندا، وإيطاليا، والمكسيك، وهولندا، والبرتغال، وسنغافورة، وجنوب إفريقيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

• %42من الرؤساء التنفيذيين الجدد في الدولة يحملون درجات علمية عليا.

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