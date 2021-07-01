مستثمرون من 97 جنسية يتداولون في أسواق المال المحلية

المصدر: أبوظبي - وام

تجاوز عدد الجنسيات الأجنبية التي يتداول مستثمروها في أسواق المال الإمارتية، 97 جنسية من مختلف الدول، منذ بداية العام الجاري، وذلك وفقا لما أظهرته الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الأسواق.

وتصدر المستثمرون من حملة الجنسية الأميركية والبريطانية، قائمة أكثر الأجانب نشاطا في الأسواق المالية المحلية، خلال النصف الأول من العام 2021، فيما جاء السعوديون والكويتيون في صدارة الأنشط خليجيا، في حين تصدر الأردنيون والمصريون القائمة عربيا.

وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن الأسواق المالية، أن قيمة تداولات المستثمرين من حملة الجنسيتين الأميركية والبريطانية تجاوزت 23 مليار درهم بيعا وشراء تقريبا، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بينما بلغ صافي استثماراتهم نحو 1.9 مليار درهم مما يعكس توجههم الاستثماري في الأسواق.

وعلى مستوى تداولات المستثمرين من السعودية والكويت، فقد بلغت أكثر من 2.5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما وصلت قيمة تداولات حملة الجنسيتن الأردنية والمصرية نحو 2.3 مليار درهم.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news