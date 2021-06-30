محمد بن راشد: نريد دبي محطة رئيسة لتصميم مستقبل الاقتصاد الرقمي

المصدر: دبي ■ وام

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي ضمن الهيكلة الجديدة لغرف دبي، بما يعزز اختصاصات الغرفة ويدعم تحقيق مهامها على مستوى الاقتصاد الرقمي بترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية لفرصه الواعدة ومحطة متقدمة لتصميم مستقبل التجارة الدولية عبر ترسيخ ثقافة الابتكار وتدعيم بنى المعرفة والتكنولوجيا الذكية والحلول الرقمية، وتوفير مقومات الاقتصاد الجديد الذي يولد الأفكار الإبداعية ويستقطب المشروعات المتطورة ويصنع الفرص ويجذب المواهب والاستثمار.

محطة رئيسة

وقال سموه: «نريد أن تكون دبي محطة رئيسة لتصميم مستقبل الاقتصاد الرقمي.. ومواصلة ابتكار أدوات اقتصادية جديدة.. وقيادة التجارب الرائدة في هذا المجال لتعزيز تفوقها».

مركز عالمي

ويسهم اعتماد الهيكلية الجديدة لغرف دبي، في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي وتمكينها بأفضل بنية تحتية رقمية في العالم، وآليات تطوير بيئة حيوية متكاملة للاقتصاد الجديد تستكمل التشريعات والإجراءات التي تقرها تباعاً لتسهيل ممارسة الأعمال واستقطاب المستثمرين من قطاعات الاقتصاد الرقمي وشركات التكنولوجيا العالمية.

مجلس الإدارة

ويضم مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، عمر بن سلطان العلماء، رئيساً للغرفة، وعضوية كل من أحمد عبدالله بن بيات، وحمد عبيد المنصوري، وخالد أحمد الطاير، وراشد الغرير، وفادي غندور، ومنى عطايا، وراشد محمد العبار، ورونالدو مشحور، ومدثر شيخة، ومنصور الحبتور، واليسا فريحة، وداني فرحه، وهند صديقي.

المجلس الاستشاري

كما يضم المجلس الاستشاري لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، كلاً من بافل دوروف، وغيوم بوساز، والكسندر تاماس، وديف توراخيا، وكريستوف ريتش، وأحمد عبدالكريم جلفار، وجاك سيلبي، وبافن توراخيا، وربيع عطايا، وريان ماهوني، وكارل ماجنس اولسون، وفهد الحساوي، ومحمد بلوط، ووليد حنا، ومايكل لحياني، وفيليب بحوشي، وحيدر علي خان، وحسام عرب، ووسام لوتاه، وجو أبي عقل، ويونس آل ناصر، وفيصل رحمن، وفريد فريدوني، وماجد سلطان المسمار، ومصطفى قنديل، وطلال تباع، وطلال بايع، وارجون موهان، وعثمان سلطان، ومحمد يسيلهارك، وسيد حشيش، وفينود كريشنان، وحسين فريجة، وجياوي ليو، وعلي خنافر، وعلي مطر، ومحمد عصفور، وأميت جاين، وعزام علم الدين، ونور سويد، ورجاء المزروعي.

ركائز

إلى ذلك، قال عمر بن سلطان العلماء، إن مسيرة دبي نحو توفير مقومات الاقتصاد الرقمي المتقدم شهدت محطات محورية انطلقت من الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي جعل من دبي الأولى في المنطقة التي تطلق مدينة متخصصة للإنترنت هي «مدينة دبي للإنترنت» عام 1999 والتي تضم اليوم كبريات شركات التكنولوجيا العالمية، إضافة إلى تطبيق نموذج الحكومة الإلكترونية، والحكومة الذكية، وتأسيس مسرعات دبي المستقبل عام 2016، وصولاً إلى استحداث أول غرفة للاقتصاد الرقمي، وكلها عوامل تشكل ركائز صلبة لبناء اقتصاد رقمي تنافسي مرن ومبتكر ومستدام.

بيئة متقدمة

وتطرق العلماء، إلى خطط ومبادرات تعزيز جاهزية بيئة العمل المتقدمة التي توفرها دبي لتكون منصة انطلاق عالمية لمبادرات مبتكرة في مجال الاقتصاد الجديد، بما في ذلك منتجات الاقتصاد الرقمي الذي يتبنى أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا وحلول الرقمنة في تعزيز مرونة قطاعات الأعمال وخلق فرص جديدة غير مسبوقة تعزز تنافسية اقتصاد الإمارة.

أفضل بنية رقمية

وحدّد العلماء أولويات غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في المرحلة المقبلة، والتي تتضمن إطلاق مشروعات ودراسات حول الاقتصاد الجديد وتحويل دبي إلى مركز عالمي للاقتصاد الرقمي، وتسريع جهود توفير أفضل بنية تحتية رقمية في العالم فيها، وبناء شبكة علاقات دولية ومحلية متخصصة من رواد الأعمال وشركات التقنية وصناديق التمويل، ودعم تطوير التشريعات والإجراءات في دبي والدولة لتوفير أفضل بيئة جاذبة للاقتصاد الرقمي.

استقطاب المواهب

كما استعرض العلماء أولويات غرفة دبي للاقتصاد الرقمي الرامية إلى منح تسهيلات استقطاب المواهب في قطاعات التكنولوجيا والتحول الرقمي المختلفة وجذب رواد الأعمال والمشروعات الناشئة في قطاعات الاقتصاد الجديد، وتشجيع الاستثمار في شركات التكنولوجيا العالمية، إلى جانب تعزيز تنافسية الشركات ودعم خطط التحول الرقمي الشامل فيها وتطوير المهارات الرقمية الحيوية لدى كوادرها، وصولاً إلى مساندة جهود استحداث التشريعات العالمية التي تخدم الاستفادة من فرص التكنولوجيا على مستوى العالم.

أهداف استراتيجية

وتهدف غرفة دبي للاقتصاد الرقمي إلى تحويل الإمارة إلى مركز عالمي للاقتصاد الرقمي، واستقطاب الاستثمارات الدولية في قطاعات التجارة والصناعة الرقمية، ووضع الأولويات والمستهدفات العليا للاقتصاد الرقمي في دبي وإجراء التقييم الدوري للقطاعات الاقتصادية الرقمية لتحديد الفجوات والإمكانات والفرص في الإمارة، فضلاً عن استقطاب رجال الأعمال والشركات والمواهب العالمية في مجال التكنولوجيا المتقدمة ومنحهم التسهيلات اللازمة.

تسريع

كما تسعى غرفة دبي للاقتصاد الرقمي إلى تسريع تبني التقنيات الرقمية في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة بما يواكب التوجهات العالمية واحتضان التقنيات الحديثة بشكل استباقي، مع دعم التحول الرقمي للغرف وتقديم الدعم الاستشاري الرقمي لمنتسبيها وتسريع الجهود لخلق أفضل بنية تحتية رقمية في الإمارة وبناء القدرات والكوادر القيادية في هذا المجال.

وتعمل الغرفة على وضع مقترحات السياسات والتشريعات اللازمة لتعزيز بيئة الاقتصاد الرقمي في الإمارة، وتعزيز رفع تنافسية الشركات الوطنية والإشراف على خطط التحول الرقمي، مع إطلاق دراسات مرجعية متقدمة حول فرص الاقتصاد الرقمي الجديد.

• اعتماد الهيكلية الجديدة لغرف دبي يسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي.

نائب رئيس الدولة:

• «نريد مواصلة ابتكار أدوات اقتصادية جديدة، وقيادة التجارب الرائدة في هذا المجال لتعزيز تفوق دبي».

اختصاصات غرفة دبي للاقتصاد الرقمي:

■ تحويل دبي إلى مركز عالمي للاقتصاد الرقمي وتسريع جهود توفير أفضل بنية تحتية رقمية في العالم فيها.

■ بناء شبكة علاقات دولية ومحلية متخصصة من رواد الأعمال وشركات التقنية وصناديق التمويل.

■ دعم تطوير التشريعات والإجراءات في دبي والدولة لتوفير أفضل بيئة جاذبة للاقتصاد الرقمي.

■ استقطاب المواهب وجذب رواد الأعمال والمشروعات الناشئة والشركات من مختلف الفئات.

■ تعزيز تنافسية الشركات وتحفيز الاستثمار الاستراتيجي في شركات التكنولوجيا.

90 صندوقاً استثمارياً في القطاع الرقمي

أشارت إحصاءات غرفة دبي للاقتصاد الرقمي إلى أن هناك 90 صندوقاً استثمارياً في القطاع الرقمي و12 حاضنة أعمال وأكثر من 1400 شركة ناشئة في الدولة، تحظى بأكثر من 1.5 مليار درهم من التمويلات، وتتجاوز القيمة الإجمالية لتقييمها 100 مليار درهم.

بناء شبكة علاقات دولية ومحلية

تسعى غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، على المستوى الدولي، إلى بناء شبكة علاقات دولية ومحلية متخصصة مع روّاد الأعمال وشركات التقنية وصناديق التمويل المتخصصة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات العالمية لوضع استراتيجيات التنمية الرقمية بما يضمن تماشيها مع العولمة الرقمية المستقبلية.

تطوير غرفة تجارة دبي برؤية جديدة

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال الاجتماع الرابع لمجلس دبي، بتاريخ 23 مارس 2021، بتطوير غرفة تجارة دبي برؤية جديدة، وتأسيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وغرفة دبي العالمية، وتشكيل لجنة بعضوية رؤساء غرف دبي الثلاث.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news