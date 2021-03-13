شراكة بين "المركزي" و"آرورا 50" لتعزيز تمثيل المرأة في مجالس الإدارة لشركات بالدولة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مذكرة تفاهم مع مؤسسة "آرورا50" الاجتماعية لتعزيز أطر التعاون فيما بينهما بشأن تحقيق التوازن بين الجنسين في مجالس الإدارة بالدولة. وتهدف الشراكة إلى تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مجالس إدارة القطاعين العام والخاص بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، من خلال تبادل المعرفة وتنمية المواهب النسائية.

وأقيمت مراسم التوقيع افتراضياً بين الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الشريك المؤسس لـ"آرورا 50"، ومعالي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في 9 مارس 2021، وبحضور الدكتور صبري العزعزي، المدير التنفيذي للعمليات التشغيلية بمصرف الإمارات المركزي وديانا وايلد، الشريك المؤسس لآرورا50، إلى جانب ممثلين آخرين من كلا المؤسستين.

تعليقاً على الشراكة، صرّح محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، "قطعت دولة الإمارات العربية المتحدة أشواطاً كبيرة طوال العقد الماضي في رفع مشاركة المرأة في القطاعين العام والخاص. ويعد تحقيق التوازن بين الجنسين جزءا لا يتجزأ من الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021. لذا، وبصفتنا الهيئة التنظيمية للمنشآت المالية المرخصة في الدولة نحن ملتزمون بدعم الأجندة الوطنية من خلال العمل بشكل وثيق مع لجان الترشيح بمجالس إدارة المؤسسات المالية لضمان التمثيل العادل للمرأة في مجالسهم، وفقاُ لنظام حوكمة الشركات الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي."

وتهدف مذكرة التفاهم بين المصرف المركزي و"آرورا50" إلى تسريع جهود التنوع بين الجنسين ورفع تمثيل المرأة في مجالس الإدارة، وذلك عبر توفير منصة لتبادل المعرفة من خلال المؤتمرات والاجتماعات والندوات وورش العمل المتخصصة ودعم وتنمية المهارات.

وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الشريك المؤسس لـ"آرورا 50": "يهدف العمل الذي نقوم به في "آرورا50" ومبادرتنا "مسار20" إلى تطوير مجالس إدارية مرنة وعالية الأداء قائمة على أسس الكفاءة والتنوع والشمول. وهذه الشراكة مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تسعى لتقوية الصلة بين مساهمة المرأة في مجالس الإدارة والتنمية الاقتصادية الوطنية، وهي خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، ونأمل أن تنجح في تشجيع المؤسسات الأخرى على تسريع جهودها نحو المزيد من التمثيل النسائي على مستوى مجالس الإدارة."

تعمل "آرورا50" في ظل منظومة من التحالفات والشراكات الاستراتيجية والتي تشمل: هيئة الأوراق المالية والسلع، أدنوك، شركة مبادلة للاستثمار، بنك أبوظبي الأول، موانئ أبوظبي، الإمارات العالمية للألمنيوم، صندوق الوطن، سوق أبوظبي العالمي، سوق أبوظبي للأوراق المالية، سوق دبي المالي، مركز دبي المالي العالمي، مؤسسة دبي للمستقبل، إيجوزيندر، فيديليو، حوكمة، انسياد، ناسداك دبي، لينكدإن.

من خلال مبادرة "مسار20"، تعمل "آرورا50" مع العديد من الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص لزيادة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة وتعزيز مواهب القيادات النسائية.

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