«اتحاد المصارف» يناقش مع «سويفت» اعتماد معايير جديدة للمراسلة المالية

المصدر: أبوظبي - وام

عقد اتحاد مصارف الإمارات، بالتعاون مع شركة «سويفت» مزود خدمات المراسلة المالية الآمنة، اجتماعاً افتراضياً، أمس، مع مجموعة مستخدمي «سويفت» في الإمارات، تمت خلاله مناقشة آخر المستجدات المتعلّقة بنظام «سويفت»، مع التركيز على أهمية اعتماد معايير جديدة للمراسلة المالية، من أجل بناء بيئة مصرفية آمنة وقوية.

وتهدف استراتيجية «سويفت» الجديدة، بشكل رئيس، إلى دعم المؤسسات المالية، وتمكينها من الارتقاء بأعمالها في مجال المدفوعات والأوراق المالية.

وستسهم هذه الاستراتيجية، على مدار العامين المقبلين، وما بعدهما، في إدخال تغييرات جذرية على أعمالها بحيث لا يقتصر دورها على تحسين خدمات المراسلة المالية فحسب، بل وتمكين إجراء معاملات الدفع بين الحسابات في أي مكان من العالم بسهولة وبصورة فورية، كل ذلك بواسطة حلول متكاملة تجمع أفضل القدرات المحلية والعالمية.

وقال رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عبدالعزيز الغرير، إن «هذا الاجتماع يأتي في وقت مهم للغاية، نحتاج فيه إلى تعزيز كفاءة وأمن شبكاتنا أكثر من أي وقت مضى، ومساعدة مصارفنا الأعضاء على تبني ومواكبة أحدث التقنيات المتاحة».

وأضاف أنه «مما لاشك فيه أن التعاون الوثيق بين اتحاد مصارف الإمارات، وشركة (سويفت)، سيسهم في مساعدة مجموعة مستخدمي (سويفت) في الدولة على تلبية أعلى المعايير العالمية وتزويدهم بأحدث الحلول التقنية، حيث تحظى هذه الجهود بأهمية كبيرة بشكل خاص، خلال الأشهر المقبلة، التي سنسعى خلالها إلى مواصلة توفير الدعم اللازم للمصارف، والمساعدة في تلبية الاحتياجات المالية لمجتمعنا».

من جهته، قال رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا في «سويفت»، أونور أوزان: «نثمن التعاون الوثيق بيننا وبين اتحاد مصارف الإمارات، ونتطلع قدماً للعمل عن كثب مع مجموعة مستخدمي (سويفت) في دولة الإمارات على اعتماد معايير (آيزو 20022)، في القطاع المصرفي بالدولة».

نموذج عالمي

يعمل اتحاد مصارف الإمارات، و«سويفت»، عن كثب، على توسيع اعتماد معايير «آيزو 20022» في القطاع المصرفي بدولة الإمارات، حيث توفر معايير المراسلة المالية الجديدة نموذجاً عالمياً لخدمات المراسلة المالية يتسم بالكفاءة والشفافية.

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