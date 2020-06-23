إنجاز 12.2 ألف مبنى جديد في دبي خلال 5 أشهر

المصدر: أزاد عيشو - دبي

كشفت بيانات حديثة، نشرها مركز دبي للإحصاء، صادرة عن بلدية دبي، أن إجمالي عدد المباني المنجَزة في الإمارة، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وصل إلى 12 ألفاً و259 مبنى جديداً.

وبحسب البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، وصل إجمالي عدد المباني المنجزة في دبي، خلال يناير الماضي، إلى 4269 مبنى، وهو أعلى معدل مسجل خلال الفترة، فيما بلغ العدد في فبراير 2249 مبنى، وفي مارس 2588 مبنى، في حين سجل أبريل 1440 مبنى، ومايو 1713 مبنى.

وبينت الإحصاءات أن المباني الجديدة في الإمارة، خلال الفترة بين يناير ومايو 2020، توزعت بين 10 آلاف و254 للشقق السكنية، و611 مبنى لمحال، إضافة إلى 568 مبنى لفلل خاصة، و526 مبنى لفلل استثمارية، فيما بلغ عدد المباني المتعددة الطوابق 177 مبنى، فضلاً عن 73 مبنى صناعياً، و50 مبنى عاماً.

ولفتت إلى أن الشقق السكنية تصدرت قائمة المباني المنجزة، في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مستحوذة على نسبة 83.6%، تليها مباني المحال بنسبة 5%، فيما بلغت حصة الفلل الخاصة 4.6%، والفلل الاستثمارية 4.3%. واستحوذت المباني المتعددة الطوابق على 1.4% من إجمالي العدد، لتصل حصة المباني الصناعية إلى 0.6%، مقابل نسبة بلغت 0.4% للمباني العامة، خلال الفترة الممتدة بين يناير ومايو العام الجاري.

ووفقاً للبيانات، فقد تم إنجاز 3784 شقة سكنية في دبي خلال يناير الماضي، و1778 شقة في فبراير، مقابل 2144 شقة في مارس، و1131 شقة في أبريل، و1417 شقة في مايو.

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