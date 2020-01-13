تحذير من المكالمات الاحتيالية

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

حذّر المصرف المركزي، أخيراً، المتعاملين من المكالمات الهاتفية والرسائل الاحتيالية التي قد تصلهم عبر تطبيق «واتس أب»، والتي تحمل اسم المصرف وشعاره.

وأكد «المركزي» عدم الاستجابة لمثل تلك المكالمات والرسائل، وعدم فتح أي رابط مرفق بها، لتجنب تعرض البيانات للمواقع الإلكترونية الاحتيالية، إضافة إلى ضرورة إبلاغ السُلطات المعنية.

وأشار إلى أن المحتالين يستخدمون اسم المصرف المركزي للحصول على معلومات خاصة وبيانات الحسابات المصرفية.

ونبّه «المركزي» المتعاملين إلى أهمية حماية المعلومات المتعلقة بالحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان.

وأضاف أنه يجب أن يدرك المتعاملون أن المصرف المركزي لا يتواصل معهم عبر المكالمات الهاتفية، ما لم يتم تسجيل شكوى المستهلك عبر القنوات الصحيحة مع وجود رقم مرجعي، كما لا يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للاتصال بالأفراد أو الشركات.