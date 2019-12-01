المصدر: إعداد: مدحت السويفي

تعديل بيانات ملكية

أوضحت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن خدمة تعديل بيانات ملكية، تتيح للمتعاملين تسجيل «طلب تعديل بيانات ملكية/‏‏‏‏ التخارج/‏‏‏‏ طلب إضافة مالك»، عن طريق إصدار ملكية لمالك الأرض أو العقار بعد التعديل في البيانات. وبينت أن متطلبات الخدمة تتمثل في توفير نسخة من جواز السفر وخلاصة القيد، وصورة عن بطاقة هوية المالك أو رسالة منه في حال عدم حضوره شخصياً، فضلاً عن أصل الملكية، وصورة عن شهادة التقييم لتسجيل التخارج، علاوة على تقرير المساحة، في حال تعديل المساحة، أو خارطة جديدة من البلدية أو الدائرة.