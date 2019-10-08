«مالية دبي» تطلق «بوابة البيانات المفتوحة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعرض دائرة المالية في حكومة دبي، خلال فعاليات معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2019» خمسة مشروعات رقمية حيوية للتطوير المالي تشمل: «بوابة البيانات المالية المفتوحة»، و«بيان»، و«خزنة»، و«ألماس» إضافة إلى «بوابتك».

وأكد المدير العام لـ«مالية دبي»، عبدالرحمن صالح آل صالح، حرص الدائرة على الاستفادة من أحدث التطورات التقنية الكفيلة بالإسهام في تحقيق الغايات الواردة في خطتها الاستراتيجية 2021.

وأفادت الدائرة، في بيان، أمس، بأنها أطلقت في جناحها على منصة دبي الذكية الحكومية المشتركة في «جيتكس»، مشروعها الجديد «بوابة البيانات المالية المفتوحة»، الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية الحكومية وتسهيل مشاركة المعلومات، مع الربط بين الدائرة، بصفتها الذراع المالية لحكومة دبي من جهة، ومجتمع الإمارة من جهة أخرى.

وتتألف البيانات المالية من النفقات والإيرادات الحكومية على امتداد ستّ سنوات مالية حسب القطاعات والبنود الرئيسة، وتأتي موضحة بالرسوم البيانية، وتضم بعض المؤشرات العالمية للمقارنة بأفضل الممارسات العالمية، فضلاً عن أفضل السبل لتخطيط موازنة الحكومة وتنفيذها.

وقال مدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية عارف عبدالرحمن أهلي، إن «البيانات المالية المفتوحة تساعد في اتخاذ القرارات بناء على معطيات محدّدة بشأن السياسات العامة لحكومة دبي».

كما تعرض دائرة المالية، مشروع «بيان»، الذي يهدف إلى تطوير عمليات التحليل المالي وتتبّع التقارير واللوحات البيانية ما يسهم في دعم اتخاذ القرار المالي الحكومي، وذلك بالاستناد تقنياً على نظام «كليك».

ويهدف المشروع إلى الإسهام في تحقيق الاستدامة المالية والإدارة الرشيدة للمال العام، كنتيجة لتحسين العمليات والارتقاء بالإجراءات، واتباع أفضل الممارسات وأحدث الوسائل المعمول بها في القطاع المالي.

كذلك تعرض الدائرة مشروع «خزنة» الذي يُعدّ منصة لأتمتة عمليات طلبات التدفقات النقدية وتحويلها للجهات الحكومية، وعرض دفعات القروض والصكوك والالتزامات النقدية الراهنة على الحكومة، مع إحداث الترابط مع البنوك بُغية تحقيق الرصد اليومي لبيانات الأرصدة المتاحة لكل جهة من جهات حكومة دبي.

إلى ذلك، أعلنت «مالية دبي» خلال «جيتكس» عن انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطبيق دليل حساب تكاليف الخدمات الحكومية، الذي أطلقت عليه اسم «ألماس»، والذي يرمي إلى تعزيز الشفافية وبلورة الدقة في حساب تكاليف الخدمات الحكومية.

كما تعرض دائرة المالية مشروع «بوابتك» الخاص بأتمتة الخدمات والعمليات الداخلية، والذي يشكّل بوابة للخدمات والدعم الفني، تتيح أتمتة الخدمات والعمليات في إطار منظومة «حكومة بلا أوراق»، تكون كفيلة بتسريع الإجراءات والعمليات الداخلية في الدائرة.

انتهاء المرحلة الأولى من تطبيق دليل حساب تكاليف الخدمات الحكومية «ألماس».