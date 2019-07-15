8 إجراءات للجهات الاتحادية للكشف عن «الاحتيال»

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

حدّدت وزارة المالية ثمانية إجراءات أساسية للكشف عن الاحتيال المتأتي من مخالفة القوانين والأنظمة والقرارات من قبل موظفي الحكومة الاتحادية، لغرض تحقيق منافع شخصية، من أهمها إلزام كل جهة اتحادية بإنشاء بريد إلكتروني، وخط ساخن لغايات الإبلاغ عن حالات الاحتيال، مع توفير الحماية للمُبلغين من أي أذى.

وأكدت وزارة المالية في دليل مكافحة الاحتيال في الحكومة الاتحادية، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن جميع الموظفين يلعبون دوراً مهماً في مساعدة الجهات الاتحادية على حماية أموالها وأصولها الأخرى، وكذلك حماية سمعتها من الممارسات التي تنطوي على عمليات احتيال، مشددة على أن على كل موظف القيام بدوره في مكافحة الاحتيال، وفق إجراءات استباقية، تتضمن الإبلاغ عن العمليات المشكوك في أنها تنطوي على احتيال، والتعاون في عمليات التحقيق إذا طلب منهم ذلك.

وأوضحت أن مصطلح «الاحتيال» يتضمن الأنشطة التي تلحق الأذى بالممتلكات العامة والمال العام، وكل عمل غير قانوني يمكن أن يؤثر في المصالح المالية العامة للحكومة الاتحادية، مبينة أن من أمثلة الاحتيال: استخدام الأصول بغرض تحقيق منفعة شخصية، وإتلاف السجلات الحكومية أو حذفها بغير حق، والإفصاح غير المصرح به عن المعلومات بغرض تحقيق منفعة شخصية، والتلاعب في الحسابات أو الاختلاسات، وقبول الرشاوى بغرض تحقيق منفعة شخصية.

وعرفت وزارة المالية «الاحتيال في الجهات الاتحادية» بأنه موظف سواء لوحده، أو مع الغير، وسواء كفاعل أصلي، أو عن طريق مساعدته لآخرين، أو الاشتراك معهم، بمخالفة أي من القوانين، أو القرارات، أو الأنظمة السرية عليه، بما في ذلك استغلال وظيفته، أو مهامه الموكلة إليه، بهدف تحقيق منفعة غير مشروعة، سواء لنفسه أو للغير، وسواء تحققت هذه المنفعة أم لم تتحقق.

وأكدت «المالية» أن النظام كفل حماية المُبلغين من خلال أربع ضوابط، أولها أن الجهة الاتحادية تحظر الأضرار بأي شخص يقوم بالإبلاغ عن مخالفة محتملة بحُسن نية، حتى إذا لم تثبت أدلة على الادعاء.

وفي حال توجب على المُبلغ الإدلاء بشهادته أمام جهة قضائية مختصة بالتحقيق في المخالفة، فإن على الجهة الاتحادية أن تؤمن للمُبلّغ المشورة القانونية اللازمة. كما يتعين على الجهة الاتحادية توفير الضمانات اللازمة، لكي يقوم الموظفون بالإبلاغ عن عمليات الاحتيال، أو سوء السلوك، دون الخوف من التعرّض لأي من أنواع الإيذاء أو التهديد، فيما يتمثل الضابط الرابع بأنه يحق للمُبلغين عن المخالفات الذين يتعرّضون للأذى بسبب تبليغهم عن مخالفة احتيال، أن يتقدموا بشكوى لمدير مكتب التدقيق الداخلي، أو الوزير، ووكيل الوزارة المعنيين.

ولفتت وزارة المالية إلى أن الهدف من الدليل تعزيز الشفافية والنزاهة في الجهات الاتحادية، وتعزيز تنافسية الدولة، من خلال الحدّ من عمليات الاحتيال والفساد الإداري.

نظام الإبلاغ عن المخالفات

أفادت وزارة المالية بأن نظام الإبلاغ عن المخالفات للكشف عن الاحتيال يتضمن ثمانية إجراءات هي:

1- يتوجب على كل جهة اتحادية إنشاء بريد إلكتروني، وخط ساخن لغايات الإبلاغ عن حالات الاحتيال.

2- يمكن لأي موظف الإبلاغ عن حدوث مخالفات أو احتيال، أو احتمال حدوث عملية احتيال، عن طريق القنوات المخصصة والمعتمدة لدى الجهة الإدارية لهذه الأغراض.

3- يجب أن تُعامل كل البلاغات المستلمة بسرية تامة من قبل الجهات الاتحادية، وفق التشريعات النافذة في الدولة.

4- يتولى مدير مكتب التدقيق الداخلي إدارة نظام الإبلاغ عن المخالفات، على النحو الذي يضمن الاحتفاظ بسجل الحالات التي تم الإبلاغ عنها، ونتائج ما تم بشأن كل حالة.

5- يعتمد قرار البدء بإجراءات التحقيق من قبل الوزير المعني، استناداً إلى توصية من كل من وكيل الوزارة المعني، ومدير مكتب التدقيق الداخلي.

6- على موظفي الجهات الاتحادية استخدام أي من القنوات التالية للإبلاغ عن عمليات الاحتيال:

* إبلاغ مدير مكتب التدقيق الداخلي «الإبلاغ المباشر».

* الإبلاغ من خلال البريد الإلكتروني.

* الإبلاغ من خلال الخط الساخن.

7- يتعين عدم الإفصاح عن هوية المُبلغ عن المخالفة، وإبقائها في إطار من السرية، إلا أنه يفضل أن يقدم المبلغون بيانات الاتصال الشخصية للمساعدة في أي تحقيق قد يلزم إجراؤه لاحقاً.

8- يجوز الإفصاح عن هوية المُبلغ والمعلومات المستلمة في حالتين هما: إذا قدم المُبلغ موافقة كتابية للإفصاح عن شخصيته، وإذا قضت القوانين الاتحادية النافذة بذلك.