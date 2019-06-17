زيادة قوية في النشاط التجاري بدبي خلال مايو 2019

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

ارتفع مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي من 57.9 نقطة في أبريل إلى 58.5 نقطة في مايو 2019.

وأظهرت النتائج الأساسية للمؤشر زيادة النشاط التجاري بأقوى معدل منذ بدء سلسلة الدراسة في 2010، واستمرار زيادة التوظيف بشكل هامشي فقط، وانخفاض أسعار السلع والخدمات للشهر الـ13 على التوالي.

وأكدت دراسة للمؤشر الذي تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، أن تلك الزيادة تمثل أعلى قراءة له في 52 شهراً، لافتة إلى أن ارتفاع قراءة المؤشر الرئيس يعكس زيادة حدة نمو النشاط الإجمالي، والأعمال الجديدة، في حين كان إسهام التوظيف في هذا الارتفاع شبه محايد.

وظل قطاع الجملة والتجزئة هو الأفضل أداءً بين القطاعات الرئيسة الثلاثة في مايو (61.9 نقطة)، ليعكس بالأساس زيادة قوية نسبياً في الأعمال الجديدة، وبعضاً من نمو التوظيف. كما سجل قطاع السفر والسياحة ثاني أقوى تحسن إجمالي في الأوضاع التجارية (59.5 نقطة) رغم التراجع الطفيف للوظائف، في حين كان قطاع الإنشاءات (54.6 نقطة) متماشياً مع متوسطه طويل المدى.

وبحسب الدراسة، فإن القراءة الأقل من 50 نقطة تشير إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعاً بشكل عام، فيما تشير القراءة الأعلى من 50 نقطة إلى أن هناك توسعاً عاماً، كما تشير القراءة 50 نقطة إلى عدم حدوث تغير.

وتشمل دراسة المؤشر اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.

وقالت رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني، خديجة حق، إن دراسة مؤشر مراقبة حركة اقتصاد دبي، تشير إلى زيادة سرعة نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي خلال مايو 2019، إلا أن الزيادة التي شهدها الإنتاج والأعمال الجديدة لاتزال قوية بفضل تخفيضات الأسعار، إذ خفضت الشركات أسعار مبيعاتها للشهر الـ13 على التوالي.

وأضافت: «قد تكون البداية المبكرة لشهر رمضان العام الجاري أسهمت في زيادة النشاط، خصوصاً في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، إلا أن نمو حجم النشاط والأعمال الجديدة لم يُترجَم بعدُ إلى وظائف جديدة حقيقية».