حمدان بن محمد: 38.5 مليار درهم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي خلال 2018

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، النتائج الجديدة لتدفقات رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2018، التي بلغت 38.5 مليار درهم، بنمو بلغ 41% مقارنة بعام 2017.

وقال سموه إن «تقرير نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر والتصنيف العالمي لإمارة دبي لعام 2018»، يعكس تنامي ثقة المستثمرين باستدامة النمو الاقتصادي للإمارة، ويعزز ريادتها ومكانتها العالمية.

وشدّد سموه على أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر، ودوره المحوري في نقل المعرفة والتكنولوجيا، معرباً سموه عن سعادته بتصدر دبي المركز الأول في تقرير «فاينانشال تايمز» عن أفضل أداء في الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً لعام 2018، الذي أكد تفوق دبي على مدن لندن وباريس ودبلن وسنغافورة.

الاستثمار الأجنبي

وتفصيلاً، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن الإنجازات الاقتصادية النوعية التي تواصل دبي تحقيقها، ومن أبرزها نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة، ما هي إلا نتاج للرؤية الطموحة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والأسس المتينة التي وضعها سموه لتعزيز البيئة الاستثمارية العالمية في إمارة دبي.

وأشار سموه إلى أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر، ودوره المحوري في نقل المعرفة والتكنولوجيا، وجذب المواهب، كما أنه أحد الممكّنات الرئيسة الداعمة لتحقيق مستهدفات «خطة دبي 2021»، ومبادرات وأهداف «وثيقة الخمسين»، بما يعزز مكانة دبي محوراً رئيساً في الاقتصاد العالمي.

نتائج جديدة

وأعلن سمو ولي عهد دبي النتائج الجديدة لتدفقات رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2018، التي بلغت 38.5 مليار درهم، بنمو بلغ 41% مقارنة بعام 2017.

وأكد سموه أن النتائج القياسية التي أحرزتها دبي عززت موقعها في تصنيف تدفقات رؤوس أموال المشروعات الاستثمارية الجديدة صعوداً من المركز العاشر إلى المركز السادس عالمياً، كما نجحت دبي في استقطاب 523 مشروع استثمار أجنبياً مباشراً في عام 2018، بنمو بلغ 43% مقارنةً بعام 2017، ما عزز من موقعها في تصنيف عدد المشروعات الاستثمارية الجديدة، صعوداً من المركز الرابع إلى المركز الثالث عالمياً.

تصدر عالمي

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن سعادته بتصدر دبي المركز الأول في تقرير «فاينانشال تايمز» عن أفضل أداء في الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً لعام 2018، الذي أكد تفوق دبي على مدن لندن وباريس ودبلن وسنغافورة، حيث ظهرت في كل تقارير التصنيفات العالمية لأفضل مواقع الاستثمار الصادرة عام 2018 عن مؤشر «إف دي آي ماركتس»، الذي يرصد بيانات تدفقات رأس المال، ومشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة حول العالم، وتقارير مؤشر «إف دي آي بنشمارك» الذي يحدد أفضل مواقع الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم عن طريق المقارنات المرجعية.

ثقة المستثمرين

وأكد سموه أن الإنجازات الجديدة التي كشف عنها «تقرير نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر والتصنيف العالمي لإمارة دبي لعام 2018»، الصادر عن «مرصد دبي للاستثمار» التابع لـ«مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار»، يعكس تنامي ثقة المستثمرين باستدامة النمو الاقتصادي للإمارة، ويعزز ريادتها ومكانتها العالمية.

كما أعرب سموه عن تقديره للجهود المخلصة وراء تحقيق هذا الإنجاز الجديد، الذي يبرهن على مدى تضافر الجهود من كل الجهات الحكومية والمناطق الحرة ومجتمع الأعمال في دبي، خصوصاً في تطوير الفرص والمشروعات الاستثمارية الجديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يعزز مكانة إمارة دبي وجهةً عالميةً مفضلةً للاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشاد سموه بمبادرات مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار لتعزيز جاهزية البيئة الاستثمارية في الإمارة، وإطلاق منصة البيانات المفتوحة لـ«مرصد دبي للاستثمار» التي تقدم المعلومات والبيانات الحديثة على مدار الساعة، ما يعبّر عن مدى التزام إمارة دبي بتعزيز تنافسية وشفافية بيئة الاستثمار في الإمارة، وتوظيف أحدث التقنيات والخدمات الذكية المبتكرة لخدمة مجتمع المستثمرين العالمي.

بيئة الاستثمار

إلى ذلك، أكد المدير العام لاقتصادية دبي، سامي القمزي، أن دبي - في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي - تواصل تطوير بيئة الاستثمار بشكل مستمر، وإضافة مزايا استراتيجية جديدة لمجتمع الأعمال والمستثمرين، شملت تطوير البنيتين التحتية والتشريعية للإمارة، وإطلاق حزمة برامج لتحفيز النمو الاقتصادي، ما أسهم في تعزيز تنافسية الأعمال، وثقة مجتمع المستثمرين كشركاء في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة. وأضاف أن نجاح إمارة دبي في تحقيق أرقام قياسية جديدة في تدفقات رأسمال الاستثمار الأجنبي المباشر، على الرغم من انخفاض معدلات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً بنسبة 19% في عام 2018، وفق بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، يعكس بوضوح مدى مرونة وتنوع وتنافسية اقتصاد دبي عالمياً.

تصدّر دبي

أكد القمزي أن تقارير مؤشر «إف دي آي بنشمارك»، الذي يحدد أفضل مواقع الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم عن طريق المقارنات المرجعية، رصدت بوضوح صدارة دبي العالمية وحضورها القوي والمتميز في التقارير الصادرة عام 2018 كافة، إذ حلّت دبي في المركز الأول على مستوى العالم من بين أفضل 20 مدينة لاستثمارات الطاقة المتجددة في الفترة بين عامي 2013 و2018، وجاءت في المركز الثاني عالمياً في تقرير «المدن المستقبلية العالمية 2018 - 2019» من حيث الآفاق الاقتصادية، كما تصدرت مؤشر أداء «أفضل المدن الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر» الصادر للمرة الأولى في عام 2018، بما يؤكد نجاح خطط حكومة دبي ومبادراتها الاستراتيجية في فتح آفاق رحبة للاستثمار بالإمارة.

ولفت القمزي إلي أن «مبادئ دبي الثمانية» التي تضع التنويع الاقتصادي في مقدمة الأولويات الاستراتيجية للإمارة، عبر استحداث قطاعات اقتصادية جديدة تسهم في صنع واستشراف المستقبل، ومبادرات «وثيقة الخمسين» الاستراتيجية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تعزز من استدامة ونمو الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة، وإسهامه في ترسيخ ريادة دبي عالمياً.

توفير الوظائف

وأشار إلى أن «تقرير نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر والتصنيف العالمي لإمارة دبي لعام 2018»، أضاف مؤشراً جديداً إلى رصد إسهام الاستثمار الأجنبي المباشر في توفير الوظائف، إذ بلغت نحو 25 ألف وظيفة جديدة في عام 2018 بزيادة قدرها 77% مقارنةً بـ14 ألفاً و65 وظيفة في عام 2017، ما وضع دبي في المركز التاسع عالمياً على صعيد توفير فرص عمل جديدة عبر الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يعزز من مكانة الإمارة واحدة من الوجهات العالمية الأكثر جاذبية للمواهب الواعدة، في ظل السياسات الجديدة التي تعزز دور المستثمرين والمبتكرين والمهنيين المهرة، والطلبة المتميزين، في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار في دبي ودولة الإمارات.

وأكد أن مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر متوسطة وعالية التقنية، جاءت في صدارة المشروعات التي توفر الوظائف الجديدة بحصة بلغت 28% في عام 2018. كما بلغت نسبة مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر متوسطة وعالية التقنية 43%، من إجمالي مشروعات إسهام الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2018. واستحوذت تلك المشروعات على 15.6% من إجمالي تدفقات رأس المال، وذلك بحسب التصنيف المعتمد عالمياً من قبل منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.

جاهزية بيئة الاستثمار

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار» إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، فهد القرقاوي، أن النتائج القياسية التي حققتها دبي في عام 2018، ومكانتها الرائدة في التصنيف العالمي لأهم مواقع الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً، تعكسان رؤية قيادة دبي، وتترجمان مبادرات الإمارة الاستراتيجية إلى حقائق واضحة رصدها «تقرير نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر والتصنيف العالمي لإمارة دبي لعام 2018»، ليعبر بوضوح عن مدى جاهزية بيئة الاستثمار في دبي، التي تزخر بفرص واعدة تدعم خطط النمو والتوسع للشركات العالمية والناشئة كمدينة المستقبل الذكية والمستدامة، ومركز عالمي للمواهب والابتكار وريادة الأعمال.

وأضاف أن دبي واصلت تقدمها لتحتل المركز الثالث كأكثر المواقع جاذبية على مستوى العالم، لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، في الوقت الذي عززت من نمو مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر المصنفة: «أنواع جديدة من الاستثمار»، التي استحوذت على حصة 29.3% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2018، مقارنةً بنسبة 20.7% في عام 2017.

وأشار إلى أن تحليل بيانات «مرصد دبي للاستثمار» يلقي الضوء على الاتجاهات التي تشكل مسار النمو المستقبلي، ويشير بوضوح إلى نجاح دبي بشكل خاص في جذب عدد كبير من الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة ذات المحتوى التكنولوجي العالي، وقدرة الابتكار الكبيرة.

تنوع استثماري

وأوضح القرقاوي أن أهمية نمو أنواع جديدة من الاستثمار، تعكس اهتمام المستثمرين ببناء شراكات استراتيجية مع الشركات المحلية، وكذلك التنوع الكبير في الفرص الاستثمارية بدبي، في ظل وجود فرص فريدة لدخول السوق من خلال نماذج شراكة متعددة، ما يعزز ظهور شركات محلية ناضجة وتطور الشركات الناشئة، ونماذج الأعمال الجديدة التي تعزز بدورها من نقل المعرفة والتكنولوجيا، وجذب المواهب، وتسهم في دعم تحول دبي إلى اقتصاد قائم على المعرفة.

مشروعات مباشرة

وأشار القرقاوي إلى أن «تقرير نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر والتصنيف العالمي لإمارة دبي لعام 2018»، رصد عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر التي بلغت 523 مشروعاً في عام 2018، بنمو قدره 43% مقارنةً بـ367 مشروعاً في عام 2017، توزعت بنسبة 63% للمشروعات الجديدة، و28.9% مشروعات الأنواع الجديدة من الاستثمار، و5% لمشروعات إعادة استثمار، و2% للمشروعات المشتركة، و1% لمشروعات عمليات الدمج والاستحواذ، فيما شكلت المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية نسبة 94% من إجمالي تدفقات رأسمال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي في عام 2018، ونسبة 55% من المشروعات في عام 2018.

وأكد أن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار تعد من بين المؤسسات الرائدة عالمياً في تطوير آليات رصد قوية للاستثمار الأجنبي المباشر، واستخدامها للترويج لدبي، بشكل أكثر فاعلية للمستثمرين، وكذلك لدعم تسهيل الاستثمار، وتوفير خدمات الرعاية اللاحقة للمستثمرين.

مصادر الاستثمار

إلى ذلك، أظهرت نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2018، محافظة الولايات المتحدة على صدارتها لتدفقات رأسمال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي بنسبة 37%، تليها الهند بنسبة 12%، ثم إسبانيا بنسبة 9%، والصين 7%، ثم المملكة المتحدة بنسبة 5%.

ومثلت الدول الخمس مجتمعة نسبة 70% من إجمالي تدفقات رأسمال الاستثمار الأجنبي المباشر، و51% من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي لعام 2018.

ولي عهد دبي:

«الإنجازات الاقتصادية النوعية نتاج رؤية محمد بن راشد، والأسس المتينة التي وضعها لتعزيز البيئة الاستثمارية العالمية في دبي».

«الإنجاز الجديد يبرهن على مدى تضافر الجهود من الجهات الحكومية، والمناطق الحرة ومجتمع الأعمال في دبي».

• تركز تدفقات رأسمال الاستثمار الأجنبي المباشر

قطاعات السكن والخدمات الغذائية بنسبة 46%.

بناء المباني غير السكنية بنسبة 15%.

بناء المباني السكنية بنسبة 8%.

الفنون والترفيه بنسبة 5%.

التمويل والتأمين بنسبة 4%.

* مثّلت تلك القطاعات مجتمعة نسبة 78% من تدفقات رأس المال

الاستثماري، و27% من مشروعات الاستثمار في دبي.

• توزيع مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر

قطاع تجارة التجزئة والجملة حظي بنسبة 25%.

قطاع السكن والخدمات الغذائية 17%.

قطاع الخدمات الإدارية والدعم 8%.

قطاع البرمجيات 6%.

قطاع التمويل والتأمين 6%.

* مثلت حصة القطاعات الخمسة مجتمعة 62% من إجمالي مشروعات

الاستثمار الأجنبي المباشر، ونسبة 54% من تدفقات رأس المال.

• تصنيف دبي عالمياً في جذب الاستثمار المباشر 2018

المرتبة الأولى: أداء المدينة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

المرتبة الثالثة: عدد المشروعات الاستثمارية الجديدة.

المرتبة الخامسة: عدد مشروعات إعادة الاستثمار.

المرتبة السادسة: تدفقات رأسمال المشروعات الاستثمارية الجديدة.

المرتبة التاسعة: توفير وظائف جديدة من الاستثمار الأجنبي المباشر.

• نتائج تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إمارة دبي لعام 2018

38.5 مليار درهم: قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي جذبتها إمارة دبي عام 2018.

41 %: نسبة نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي مقارنة بعام 2017.

523: عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر التي تأسست في إمارة دبي عام 2018.

43 %: نسبة زيادة عدد المشروعات مقارنة بعام 2017.

• 25

ألف وظيفة جديدة وفرها الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2018، بزيادة قدرها 77% على 2017.