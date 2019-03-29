«الرقابة النووية» تفتتح مركز عمليات الطوارئ

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

افتتحت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات، مركز عمليات الطوارئ في مقرها الرئيس بأبوظبي، الذي سيلعب دوراً أساسياً في ضمان استعداد وجاهزية الهيئة للاستجابة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية في الدولة، بما يتماشى مع رسالتها المتمثلة في حماية المجتمع والبيئة من المخاطر الإشعاعية.

حضر الافتتاح رئيس مجلس إدارة الهيئة، عبدالله ناصر السويدي، إلى جانب الإدارة العليا للهيئة. ويشمل المركز عدداً من المهام، منها التقييم النووي، والتقييم الإشعاعي، ويضم فرقاً للأمن النووي، والاتصال، وغيرها، ومجموعة من الموظفين المدربين ذوي الكفاءات العالية، الذين يتمتعون بالقدرة على تقييم الحوادث النووية والإشعاعية.

وقال عبدالله ناصر السويدي إن افتتاح «مركز عمليات الطوارئ» التابع للهيئة إنجاز بالغ الأهمية، سيلعب دوراً محورياً في تحقيق رسالة الهيئة المتمثلة بحماية الناس والبيئة من مخاطر الإشعاعات النووية. وأضاف: «يتماشى ذلك مع التزامنا الراسخ بتطوير قدرات دولة الإمارات في مجال الجاهزية والاستجابة لحالات الطوارئ، التي تشكل جزءاً من خطتنا طويلة الأمد في هذا الإطار».