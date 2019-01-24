21.7 مليار درهم حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال 4 سنوات

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، محسن عادل، إن قيمة الاستثمارات الإماراتية في السوق المصرية بلغت 5.9 مليارات دولار (21.7 مليار درهم) خلال السنوات الأربع الماضية، لتصبح دولة الإمارات ثاني أكبر دولة عربية، وثامن أكبر دولة على صعيد تدفق الاستثمار إلى مصر خلال تلك الفترة.

وأضاف عادل خلال مائدة مستديرة نظمت بمناسبة بدء فعاليات «معرض عقارات النيل» في أبوظبي اليوم الخميس، أن الاستثمار الإماراتي يتنوع في العديد من الأنشطة، في مقدمتها قطاع التجزئة والصناعة، والقطاع السياحي، فضلاً عن قطاع الرعاية الصحية.

ولفت إلى وجود 1114 شركة إماراتية تعمل في مصر حالياً، من بينها 114 شركة دخلت السوق المصرية خلال العام الماضي فقط، باستثمارات بلغت 1.7 مليار دولار.

من جانبها، قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، إن العلاقات الاستثمارية مع دولة الإمارات جيدة للغاية مع مساهمة رؤوس الأموال الإماراتية بشكل واضح في العديد من القطاعات في مصر، لا سيما في السنوات الأخيرة.

وأكدت مكرم أن تعزيز التسهيلات الممنوحة للمستثمرين سواء للاستثمار المباشر من جانب الإماراتيين، أو من المقيمين في الخارج، يعد أولوية للحكومة المصرية حالياً من خلال مبادرات عدة، لا سيما مبادرات القطاع العقاري، فضلاً عن تسهيل الإجراءات من خلال الربط الإلكتروني مع الوزارات المعنية.

في السياق نفسه، أشار نائب وزير الإسكان المصري، خالد عباس، إلى تسهيلات تحفيز الاستثمار، ومنح إقامة للمستثمرين مقابل مدة الاحتفاظ بالعقار، وبحسب سقف الاستثمار، إذ خصصت الإقامة لمدة عام مقابل قيمة استثمار تبلغ 100 ألف دولار، وتصل إلى ثلاث سنوات مقابل 300 ألف دولار.