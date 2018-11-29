«فض المنازعات»: تسوية عاجلة لقضايا إيجارية بحق سجناء مُعفى عنهم

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنه يعمل على تسوية عاجلة لقضايا مطالبات مالية إيجارية بحق سجناء مُعفى عنهم، بهدف تسريع إخلاء سبيلهم.

وأوضح المركز لـ«الإمارات اليوم»، أن التسوية تتم إما ودياً مع المالك، أو من خلال لجنة «يد الخير» التابعة للمركز لتوفير المطالبات المالية، مشيراً إلى أن المركز يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، عبر الاهتمام بالجوانب الإنسانية المرتبطة بقطاع الإيجارات في دبي.

وتفصيلاً، أكد رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، أن «الحالات الإنسانية لها الأولوية في عمل المركز، لاسيما تلك التي تستدعي ظروفها تدخلاً سريعاً».

وقال موسى في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم»، إن «إدارة التنفيذ في المركز تعمل على تسوية قضايا مطالبات مالية لعدد من السجناء الذين صدر بحقهم عفو، وذلك بهدف التسريع بإخلاء سبيلهم بعد ظهور مطالبات خاصة بقضايا إيجارية متعلقة بهم»، موضحا أن «هذا الأمر يتم إما عبر التسوية الودية مع المالك، أو عن طريق تحويل أوراق قضاياهم المتعلقة بتلك المطالبات إلى لجنة (يد الخير) التابعة للمركز، بهدف تأمين المطالبات المالية الخاصة بهم».

وأضاف أنه «تم إصدار تعليمات للجنة بالعمل بكامل طاقتها للإفراج عن المساجين المُعفى عنهم، عبر توفيق أوضاعهم بأقصى سرعة».

وأشار موسى إلى أن «المركز يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، عبر الاهتمام بالجوانب الإنسانية المرتبطة بقطاع الايجارات في دبي»، مبيناً أن «آلية عمل لجنة (يد الخير) تتم من خلال إجراء دراسة اجتماعية للحالات المعروضة، بمعرفة اللجان المختصة في المركز، بحيث يتم تصنيفها ورفعها للجنة، وبناءً على ذلك يتم تقديم المساعدات المالية للحالات العاجلة».

ولفت إلى أن «لجنة (يد الخير) تتلقى بشكل مستمر تبرعات توجهها إلى مثل تلك الحالات، التي تعتمد دعماً مالياً لكل حالة تستحق المساعدة من اللجنة بقيمة 30 ألف درهم، يتم صرفها للحالة لتغطية ما عليها من مطالبات مالية»، موضحا ًأنه «في حال وجود مطالبات أكثر من هذا الرقم يتم إصدار استثناءات بحسب الحالة، شريطة موافقة رئيس المركز، بجانب موافقة اللجنة، والتي يجب أن تكون النسبة الأكبر من أعضائها وافقت على الصرف للحالة، بواقع أربعة من إجمالي ستة أعضاء، إضافة إلى رئيس اللجنة، الذي يؤخذ رأيه في حال التساوي بين الطرفين، لترجيح رأي أحد الطرفين».

500 ألف درهم

ذكر مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، أنه قدم العام الماضي مساعدات مالية تزيد على 500 ألف درهم، لمساعدة سجناء على تجاوز مشكلاتهم، وتسوية أوضاعهم الإيجارية.